Zamknięte i oblodzone szlaki. Lawinowa "dwójka" w Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze

W Tatrach warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. "Szlaki miejscami są mocno oblodzone" - poinformowały w środę w komunikacie służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Oblodzony jest również popularny szlak do Morskiego Oka.

Oblodzony szlak na Morskie Oko

W ostatnich dniach w Tatrach panowała odwilż, a minionej nocy znowu był mróz. Spowodowało to zmrożenie pokrywy śnieżnej w wyższych partiach gór. W dolinach i na szlakach dojściowych do schronisk również występuje silne oblodzenie - jest bardzo ślisko, szczególnie na bardziej stromych podejściach. Oblodzony jest między innymi szlak do Morskiego Oka oraz samo zejście nad to słynne tatrzańskie jezioro. Wybierając ten szlak warto wyposażyć się w raczki i kijki. Lód na tatrzańskich stawach jest cienki i z łatwością może się załamać. Służby TPN ostrzegają, aby nie wchodzić na rozmarzające tafle.

Ośnieżone Beskidy. "Lawinowa dwójka" na Babiej Górze

"W wyższych partiach gór, na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej, temperatura w środę rano wynosiła -3 stopnie. W niższych partiach była dodatnia. Warunki na szlakach są trudne. Tylko częściowo są one przetarte. Poza głównymi szlakami leżący śnieg jest ciężki i mokry. Źle się po nim chodzi. Widoczność rano była dobra, ale w ciągu dnia ma się to zmienić" - podali we wtorek beskidzcy goprowcy ze stacji w Szczyrku. Goprowcy podali, że śniegu leży od 25 centymetrów na Leskowcu i Klimczoku, 58 cm na Markowych Szczawinach, do 70 cm na Hali Miziowej. W partiach szczytowych Babiej Góry grubość pokrywy sięga ponad 100 cm, a w miejscach nawianych znacznie więcej. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Występuje ono tam, gdzie śnieg został przeniesiony przez wiatr i utworzył depozyty: w zagłębieniach terenowych i żlebach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Poruszanie się w takich warunkach wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa. Zamknięta do odwołania jest Akademicka Perć, czyli żółty szlak od Górnego Płaju na Babią Górę. To najtrudniejszy szlak w Beskidach, jest jednokierunkowy i podejściowy. Turyści, którzy pomimo aury wybiorą się na szlak, muszą się odpowiednio przygotować. Należy mieć przy sobie ciepłe ubranie. Szczególnie ważne jest obuwie. Niezbędne są raczki. Należy mieć zapas ciepłych płynów. Turyści powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank. Z uwagi na zapadający zmrok należy zabrać latarkę.