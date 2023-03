Pogoda zachęca do wypraw w góry. Ratownicy wciąż ostrzegają przed zimowymi warunkami

czytaj dalej

"Kotolis" z Korsyki to odrębny gatunek, występujący jedynie na północy francuskiej wyspy - przekazała Francuska Agencja Bioróżnorodności. Naukowcy przeanalizowali próbki DNA tajemniczego zwierzęcia i porównali je z genami kotów domowych i żbików europejskich, znajdując sporo różnic. To pierwszy krok do zagwarantowania bezpieczeństwa temu rzadkiemu gatunkowi.