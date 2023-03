Wyszło słońce, ale nie jest bezpiecznie. Lawinowa "trójka" w Tatrach i Karkonoszach

Pogoda w górach. "Głębokie zaspy śniegu"

W sobotę rano ratownicy TOPR wyruszyli na pomoc mężczyźnie, który noc w bardzo trudnych warunkach spędził w stromym terenie nieopodal szlaku zimowego do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Ratownicy podczas panującej zamieci dotarli do poszkodowanego tuż po południu. Okazało się, że mężczyzna podczas błądzenia w głębokim śniegu poza szlakiem zgubił jednego buta. Turysta został sprowadzony na dół i trafił do zakopiańskiego szpitala.

Posypało w Karkonoszach. Najlepsze warunki narciarskie w tym sezonie"

Śniegu wciąż może przybywać - wieczorem znów ma zacząć sypać. Temperatura w wyższych partiach gór wynosi od -10 do -6 st. C, a niżej od -4 do -2 st. C. Warunki turystyczne na szlakach pozostają trudne, gdyż częściowo występuje oblodzenie.