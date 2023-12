W Tatrach szlaki są skute lodem. W Beskidach zamykają trasy narciarskie

Na Kasprowym Wierchu leży 68 centymetrów śniegu, a termometry na szczycie w środę rano wskazywały -2 st. C. Porywy wiatru na szczytach przekraczają prędkość 50 kilometrów na godzinę. Na Hali Gąsienicowej termometry pokazywały 3 st. C, a pokrywa śniegu sięga tam 59 cm. W Zakopanem temperatura wzrosła do 7 st. C.