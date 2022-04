Trudne warunki w Beskidach. "Pogoda jest fatalna. Sypie śnieg"

- Pogoda jest fatalna. W dolinach pada deszcz lub deszcz ze śniegiem. W wyższych partiach sypie śnieg. Na Markowych Szczawinach leży go 88 centymetrów, a na Hali Miziowej 62 centymetry. Jest mokry. Widoczność w wielu miejscach nie przekracza 100 metrów - poinformował ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze stacji w Szczyrku. W sobotę rano temperatura wynosiła od -2 stopni Celsjusza pod Baranią Górą do 3 st. C w Szczyrku. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Występuje ono jedynie na bardzo stromych stokach, głównie w miejscach odłożenia większych ilości śniegu.