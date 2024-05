Są takie miejsca w Polsce, gdzie pogoda wciąż jest zimowa

Uważajmy w Tatrach

W Beskidach może padać

A jak jest w Karkonoszach?

Karkonoski Park Narodowy przypomina, że do końca maja z uwagi na okres lęgowy cietrzewia zamknięte są niektóre fragmenty szlaków. To m.in. szlak zielony - ścieżka nad reglami od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem; szlak żółty - od schroniska pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów, do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym; szlak zielony - od Jaworowej Łąki w Czarnym Kotle Jagniątkowskim do skrzyżowania ze szlakiem czarnym Petrówką; szlak niebieski - od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia czy szlak niebieski - Grzbietem Kowarskim od Skalnego Stołu do Przełęczy Okraj.