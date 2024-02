Kaczeńce, lepiężniki i pierwsze przebijające się krokusy. W polskich górach robi się wiosennie

Wysoka temperatura spowodowała, że w tatrzańskich dolinach można zobaczyć tylko śladowe ilości śniegu i pierwsze oznaki wiosny. Choć zagrożenie lawinowe zmalało, to ratownicy podkreślają, że w wysokich partiach gór warunki wciąż są zimowe, dlatego wybierając się na górską wędrówkę, należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.

Na śródleśnych polanach można dostrzec tropy niedźwiedzi, które już wychodzą ze swoich gawr, ale jeszcze do nich wracają. Natomiast świstaki nadal hibernują w swoich norach, a ich aktywność będzie można podziwiać dopiero na przełomie kwietnia i maja.

"Na szczytach śniegu leży całkiem sporo"

Przewodnik podkreślił, że choć tatrzańska przyroda powoli budzi się do życia, to nie oznacza to jeszcze końca zimy, a opady śniegu będą jeszcze występować.