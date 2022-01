Trudne warunki w górach. W Tatrach lawinowa "trójka", w Bieszczadach miejscami leży 60 centymetrów śniegu

W wyższych partiach gór panują trudne warunki do uprawiania turystyki. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, na Babiej Górze drugi, a w Bieszczadach - pierwszy.

"Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana, szlaki są miejscami przewiane do warstwy lodu, zaś w innych miejscach wiatr utworzył głębokie zaspy śniegu. Szlaki są nieprzetarte. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur, ograniczający widzialność. Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu jak raki, czekan, kask, lawinowe ABC, wraz z umiejętnością posługiwania się nim" - czytamy w komunikacie turystycznym przygotowanym przez Tatrzański Park Narodowy.

Wybierając się na niżej położone szlaki i drogi dojściowe do schronisk warto mieć ze sobą raczki i kijki.

Mroźno w Beskidach

- Turyści zapewne przetrą szlaki, ale rano były przysypane. To efekt obfitych opadów śniegu, miejscami spadło go 30 centymetrów. Rano było mroźno, od -5 stopni w Szczyrku do -10 na Rysiance. Widoczność na ogół jest dobra. Zachmurzenie pełne - powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.