Polska Lawinowa "dwójka" w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu leży już ponad 40 cm śniegu Matylda Dziechcińska |

Tatry znów pokazały swoje najgroźniejsze oblicze Źródło wideo: FAKTY TVN Źródło zdj. gł.: pogoda.topr.pl

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Na Kasprowym Wierchu pokrywa śnieżna ma 43 centymetry grubości, a nocą temperatura spadła do -14 stopni Celsjusza. Na szczytach chłód potęguje silny wiatr, który w porywach przekracza prędkość 60 kilometrów na godzinę.

Tatrzański Park Narodowy (TPN) poinformował, że na szlakach spadła świeża warstwa śniegu i miejscami zakryła oblodzone fragmenty. Od kilku dni mocno wieje. Przy graniach, w żlebach i w zagłębieniach terenu wiatr nawiał przez to niestabilne, słabo związane z podłożem pokłady śniegu.

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Czym jest zagrożenie lawinowe drugiego stopnia

Drugi stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że lawina może zejść głównie przy dużym dodatkowym obciążeniu pokrywy śnieżnej. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne. TOPR ostrzega jednak, że warunki mogą się pogorszyć, bo na najbliższe dni prognozuje się kolejne opady śniegu i silny wiatr. Drugi stopień zagrożenia lawinowego będzie aktualny do godziny 20 we wtorek.

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TOPR apeluje o ostrożność

W komunikacie wystosowanym przez TOPR ratownicy zwrócili uwagę, że w okresie przejściowym między jesienią a zimą góry mogą być wyjątkowo zdradliwe.

"Szczególnie niebezpieczne są zacienione odcinki szlaków, żleby i stoki skierowane ku północy. Nawet jeśli w dolinach temperatura jest dodatnia, w wyższych partiach mogą utrzymywać się oblodzenia. Śnieg, który w ciągu dnia topnieje, nocą zamarza, tworząc twardą i śliską warstwę" - napisano w komunikacie.

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Obie organizacje zwróciły się o ostrożność i przypomniały, że jest to jeden z trudniejszych okresów na wędrówki. Warto uważnie planować trasę, oceniać ryzyko, sprawdzać prognozy oraz dopasowywać swoje siły i możliwości do planowanej trasy. "Czasem najlepszą decyzją jest zawrócić, a wyższe partie Tatr lepiej zostawić na bardziej sprzyjające warunki" - napisano.