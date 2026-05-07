Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania

|
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Grad zasypał ulice w Zdzieszowicach w województwie opolskim
Źródło: Angela Kenzoo, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz
Pogoda. W czwartek nad Polską przechodzą burze, które niosą opady - nie tylko deszczu, ale także gradu. Ten drugi przyciągnął uwagę zarówno naszych czytelników, jak i obserwatorów groźnych zjawisk. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z dwóch województw.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek nad naszym krajem rozciąga się szeroka strefa opadonośnych chmur. Składają się na nią dwa fronty - pierwszy rozciąga się nad południową i południowo-wschodnią Polską, niosąc deszcz i burze. Drugi front ulokowany jest nad zachodnią Polską, przynosząc ciągłe opady deszczu, które wieczorem będą słabnąć i się rozmywać.

Sypnęło gradem w części kraju

Miejscami chmury niosą nie tylko opady deszczu, ale także gradu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia ze Zdzieszowic w województwie opolskim oraz z Pajęczna w województwie łódzkim. Widać na nich, że gradziny, które pokryły podwórza naszych czytelników, osiągnęły całkiem duży rozmiar.

CZEKAMY NA WASZE POGODOWE RELACJE. WYSYŁAJCIE JE NA KONTAKT24

Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)

Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marek

Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)

Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie)
Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Materiały z gradobić na Opolszczyźnie i Ziemi Łódzkiej opublikowała również Sieć Obserwatorów Burz. Na filmach zarejestrowanych przez jej członków widać, że grad sypał naprawdę solidnie.

Według prognozy Unton-Pyziołek strefa opadów ma wędrować nad południową i południowo-wschodnią Polską do godzin wieczornych, uaktywniając burze. Lokalnie wyładowania mogą być gwałtowne i nieść opady gradu. Groźne zjawiska są spodziewane przede wszystkim na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Podkarpaciu. Synoptyk daje mniejsze ryzyko ich wystąpienia na Śląsku i w Małopolsce. Przed burzami w kilku województwach ostrzega także IMGW.

Gdzie jest burza? Tu grzmi pod wieczór
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gdzie jest burza? Tu grzmi pod wieczór

Jak powstają burze z gradem
Jak powstają burze z gradem
Źródło: PAP/Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz

Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 / Marek

Udostępnij:
Tagi:
gradŁódzkie
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Tu grzmi pod wieczór
Polska
Burza, pochmurno
Burze. Kolejne województwo z alarmami
Polska
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Prognoza
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Prognoza
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
Polska
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Prognoza
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Prognoza
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Polska
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Polska
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Polska
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
Polska
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
Nauka
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Pogoda strażakom nie pomoże. "To są bardzo złe informacje"
Pogoda
Burze, intensywne opady deszczu
Mocno popada i zagrzmi
Prognoza
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Polska
Deszcz, noc, opady
Nocą będzie padać i się błyskać
Prognoza
Pies
"Zaczął szczekać i zasygnalizował nam, że coś jest w rzece"
Świat
Burza, burze
Gdzie jest burza? Miejscami opad jest nawalny
Polska
Orion nad wulkanem Teide
"Planowanie i wykonanie tego zdjęcia zajęło mi trzy lata"
Nauka
Deszcz, ulewy
Ulewy, burze i porywisty wiatr. Front przewędruje nad Polską
Prognoza
Humbak Timmy na barce
Czy ziścił się najgorszy scenariusz? "Z dużym prawdopodobieństwem"
Świat
Masa krewetek wyrzuconych na wybrzeże Omanu
Martwe krewetki widoczne z kosmosu
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom