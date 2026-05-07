Polska Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania Krzysztof Posytek |

Grad zasypał ulice w Zdzieszowicach w województwie opolskim Źródło: Angela Kenzoo, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek nad naszym krajem rozciąga się szeroka strefa opadonośnych chmur. Składają się na nią dwa fronty - pierwszy rozciąga się nad południową i południowo-wschodnią Polską, niosąc deszcz i burze. Drugi front ulokowany jest nad zachodnią Polską, przynosząc ciągłe opady deszczu, które wieczorem będą słabnąć i się rozmywać.

Sypnęło gradem w części kraju

Miejscami chmury niosą nie tylko opady deszczu, ale także gradu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia ze Zdzieszowic w województwie opolskim oraz z Pajęczna w województwie łódzkim. Widać na nich, że gradziny, które pokryły podwórza naszych czytelników, osiągnęły całkiem duży rozmiar.

Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie) Źródło: Kontakt24 / Marek

Gradobicie nad Pajęcznem (Łódzkie) Źródło: Kontakt24 / Mariusz

Materiały z gradobić na Opolszczyźnie i Ziemi Łódzkiej opublikowała również Sieć Obserwatorów Burz. Na filmach zarejestrowanych przez jej członków widać, że grad sypał naprawdę solidnie.

Według prognozy Unton-Pyziołek strefa opadów ma wędrować nad południową i południowo-wschodnią Polską do godzin wieczornych, uaktywniając burze. Lokalnie wyładowania mogą być gwałtowne i nieść opady gradu. Groźne zjawiska są spodziewane przede wszystkim na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i Podkarpaciu. Synoptyk daje mniejsze ryzyko ich wystąpienia na Śląsku i w Małopolsce. Przed burzami w kilku województwach ostrzega także IMGW.

Jak powstają burze z gradem Źródło: PAP/Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz