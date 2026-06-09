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Ostrzeżenia IMGW. Czeka nas wiele zagrożeń ze strony pogody

Franciszek Wajdzik
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Agnieszka Stradecka
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Burze, intensywne opady deszczu
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed zagrożeniami meteorologicznymi. W niektórych regionach poza burzami i upałem niebezpieczne mogą okazać się intensywne opady deszczu. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • śląskim, w powiatach: zawierciańskim, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Tychy, bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, cieszyńskim;
  • małopolskim, z wyjątkiem powiatu dąbrowskiego.

W wymienionych regionach wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy, miejscami około 45 l/mkw. Lokalnie wystąpią porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę oraz opady gradu.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 23 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach zachodnich;
  • pomorskim, w powiatach: Gdańsk, gdańskim, starogardzkim, tczewskim, sztumskim, malborskim, kwidzyńskim, malborskim, nowodworskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza wschodnimi powiatami;
  • kujawsko-pomorskim;
  • mazowieckim, z wyjątkiem powiatu łosickiego;
  • wielkopolskim, poza północno-zachodnimi powiatami;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim, w powiecie dąbrowskim;
  • podkarpackim, w powiatach: sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, dębickim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, ropczycko-sędziszowskim, mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, łańcuckim, brzozowskim;
  • lubelskim, w powiatach: janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim.

Miejscami wystąpią tam burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. Lokalnie w czasie burz i przelotnych opadów deszczu porywy wystąpią wiatru do 75 km/h. Możliwe są opady gradu.

Na zachodzie i w centrum kraju ostrzeżenia będą w mocy do godziny 20 we wtorek - wyjątkiem będzie woj. zachodniopomorskie, gdzie obowiązywać mają między 16.30 a 19. W regionach wschodnich alarmy wejdą w życie we wtorek o godzinie 16 i wygasną o godz. 22, lokalnie o 23 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

  • mazowieckim, w powiatach: nowodworskim, pułtuskim, wyszkowskim, węgrowskim, wołomińskim, legionowskim, Warszawa, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, białobrzeskim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim, kozienickim;
  • lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim;
  • łódzkim, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, rawskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim;
  • podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim.

Miejscami prognozuje się upał. Temperatura maksymalna wyniesie około 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 14-18 we wtorek.

Jak radzić sobie z upałem?
Jak radzić sobie z upałem?
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed silnym deszczem obowiązują w województwach:

  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
  • małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim.

W powyższych województwach prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, miejscami do wysokości 25-35 l/mkw.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWPolskapogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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