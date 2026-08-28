Ulewy w Polsce. "Podnosimy gotowość WOT"
W związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz gotowość WOT zostaje podniesiona - oświadczył w piątek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna" - poinformował Kosiniak-Kamysz na portalu X.
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Jak dodał, do sześciu godzin skrócono czas możliwego wezwania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z: 7. Pomorskiej Brygady OT, 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygada OT, 12. Wielkopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT, a także 17. Opolskiej Brygady OT i 16. Dolnośląskiej Brygady OT. Do 24 godzin skrócono również czas potencjalnego wezwania żołnierzy z 11. Małopolskiej Brygady OT i 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. Szef MON uzupełnił, że komunikat ma obowiązywać przez dwie doby.
Alert RCB, są alarmy IMGW
W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz burzami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert do odbiorców sieci komórkowych w trzech województwach. Przed niebezpieczną pogodą od rana ostrzega już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Są takie miejsca, gdzie wydano alarmy drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Synoptycy spodziewają się burz, silnych opadów oraz porywistego wiatru.
Padać zacznie już w nocy z piątku na sobotę, a kontynuacja opadów prognozowana jest na sobotę. Miejscami może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sprawdź na mapach, jak będą wędrować opady.