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Ulewy w Polsce. "Podnosimy gotowość WOT"

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Prognozowane opady nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Do części kraju zmierzają ulewne opady, możliwe są także burze oraz wichury. W związku z prognozowanym pogorszeniem pogody Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, poinformował o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

W związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz gotowość WOT zostaje podniesiona - oświadczył w piątek wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Podnosimy gotowość WOT w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna" - poinformował Kosiniak-Kamysz na portalu X.

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Jak dodał, do sześciu godzin skrócono czas możliwego wezwania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z: 7. Pomorskiej Brygady OT, 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygada OT, 12. Wielkopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 15. Lubuskiej Brygady OT, a także 17. Opolskiej Brygady OT i 16. Dolnośląskiej Brygady OT. Do 24 godzin skrócono również czas potencjalnego wezwania żołnierzy z 11. Małopolskiej Brygady OT i 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT. Szef MON uzupełnił, że komunikat ma obowiązywać przez dwie doby.

Alert RCB, są alarmy IMGW

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz burzami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert do odbiorców sieci komórkowych w trzech województwach. Przed niebezpieczną pogodą od rana ostrzega już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Są takie miejsca, gdzie wydano alarmy drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Synoptycy spodziewają się burz, silnych opadów oraz porywistego wiatru.

Padać zacznie już w nocy z piątku na sobotę, a kontynuacja opadów prognozowana jest na sobotę. Miejscami może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Sprawdź na mapach, jak będą wędrować opady.

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl
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Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
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Tagi:
ulewypogodaMinisterstwo Obrony Narodowej
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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