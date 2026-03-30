Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec

Zima wróciła do Polski

- Mamy na Kasprowym Wierchu największą pokrywę śnieżną tej zimy i wiosny, ale to jeszcze nie koniec opadów. W kolejnych dniach śniegu na szczytach przybędzie nawet o 30 cm - powiedział Paweł Parzuchowski z zakopiańskiej stacji IMGW.

Na Kasprowym Wierchu w poniedziałek zanotowano 141 centymetrów śniegu - to tegoroczny rekord pokrywy śnieżnej.

Bywały lata, gdy śniegu było znacznie więcej

Minionej zimy pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu przekroczyła metr jedynie pod koniec lutego i wyniosła maksymalnie 106 cm. Obecne wartości są więc wyraźnie wyższe, choć - jak zaznaczył meteorolog - nadal widoczny jest niedobór śniegu w Tatrach.

- Wciąż brakuje nam do średniej wieloletniej. Na przełomie marca i kwietnia w Tatrach notujemy zwykle najwyższą pokrywę śnieżną, ale do rekordu ostatniego trzydziestolecia jest jeszcze daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym leżało 335 cm śniegu - dodał Parzuchowski.

Dla miesięcy zimowych na Kasprowym Wierchu normy śniegu wynoszą odpowiednio: grudzień - 56,1 cm, styczeń - 92,7 cm i luty - 130,5 cm. Rekordowe wartości z poprzednich lat jeszcze mocniej uwypuklają tegoroczny deficyt śniegu - w grudniu 2017 r. na Kasprowym leżało 226 cm śniegu, w styczniu 2019 r. -235 cm, a w lutym 2020 r. - 280 cm.

Śnieg daje się we znaki

Intensywne opady dają się we znaki mieszkańcom Zakopanego. Śniegu nieustannie przybywa, a mieszkańcy zmagają się z odśnieżaniem posesji. Na ulicach pracują pługopiaskarki.

Prognozy na najbliższe dni są bardziej optymistyczne. Według meteorologów w sobotę opady powinny ustać, a temperatura zacznie rosnąć. Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wiosenną aurę - będzie cieplej i słonecznie.

- Te prognozy są obarczone pewnym ryzykiem, ale wszystkie modele wskazują na ocieplenie w Wielkanoc - zaznaczył Parzuchowski.

Synoptycy przypominają, że nawroty zimy w Zakopanem mogą występować nawet do 10 maja.

