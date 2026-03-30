Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec

|
Kasprowy Wierch w marcu
Zima wróciła do Polski
Źródło: TVN24
Śnieg w Zakopanem i w Tatrach nie przestaje padać. Na Kasprowym Wierchu w poniedziałek pobity został tegoroczny rekord pokrywy śnieżnej. Bywały jednak lata, kiedy była ona znacznie większa.

- Mamy na Kasprowym Wierchu największą pokrywę śnieżną tej zimy i wiosny, ale to jeszcze nie koniec opadów. W kolejnych dniach śniegu na szczytach przybędzie nawet o 30 cm - powiedział Paweł Parzuchowski z zakopiańskiej stacji IMGW.

Na Kasprowym Wierchu w poniedziałek zanotowano 141 centymetrów śniegu - to tegoroczny rekord pokrywy śnieżnej.

Bywały lata, gdy śniegu było znacznie więcej

Minionej zimy pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu przekroczyła metr jedynie pod koniec lutego i wyniosła maksymalnie 106 cm. Obecne wartości są więc wyraźnie wyższe, choć - jak zaznaczył meteorolog - nadal widoczny jest niedobór śniegu w Tatrach.

- Wciąż brakuje nam do średniej wieloletniej. Na przełomie marca i kwietnia w Tatrach notujemy zwykle najwyższą pokrywę śnieżną, ale do rekordu ostatniego trzydziestolecia jest jeszcze daleko. W marcu 2009 r. na Kasprowym leżało 335 cm śniegu - dodał Parzuchowski.

Dla miesięcy zimowych na Kasprowym Wierchu normy śniegu wynoszą odpowiednio: grudzień - 56,1 cm, styczeń - 92,7 cm i luty - 130,5 cm. Rekordowe wartości z poprzednich lat jeszcze mocniej uwypuklają tegoroczny deficyt śniegu - w grudniu 2017 r. na Kasprowym leżało 226 cm śniegu, w styczniu 2019 r. -235 cm, a w lutym 2020 r. - 280 cm.

Tyle śniegu leżało w Tatrach
Źródło: cmm.imgw.pl
Czy jest szansa na ocieplenie? Pogoda na 5 dni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy jest szansa na ocieplenie? Pogoda na 5 dni

Prognoza

Śnieg daje się we znaki

Intensywne opady dają się we znaki mieszkańcom Zakopanego. Śniegu nieustannie przybywa, a mieszkańcy zmagają się z odśnieżaniem posesji. Na ulicach pracują pługopiaskarki.

Prognozy na najbliższe dni są bardziej optymistyczne. Według meteorologów w sobotę opady powinny ustać, a temperatura zacznie rosnąć. Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wiosenną aurę - będzie cieplej i słonecznie.

- Te prognozy są obarczone pewnym ryzykiem, ale wszystkie modele wskazują na ocieplenie w Wielkanoc - zaznaczył Parzuchowski.

Synoptycy przypominają, że nawroty zimy w Zakopanem mogą występować nawet do 10 maja.

Zimowe warunki w Zakopanem
Źródło: PAP/Józef Niedziałek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Momot/PAP

Udostępnij:
Tagi:
TatryPodhaleGóry
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Polskie satelity w kosmosie
"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego"
Świat
Opady wiosną
Czy jest szansa na ocieplenie? Pogoda na 5 dni
Prognoza
Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
Tutaj spadnie do 20 centymetrów śniegu
Prognoza
Skutki powodzi w prowincji Logar w Afganistanie
Rośnie liczba ofiar powodzi. Może dalej padać
Świat
Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym
Świat
Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę
Ciekawostki
Pojawi się deszcz
Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza
Prognoza
Technicy NASA umieszczają statek kosmiczny Orion na rakiecie SLS
Ostatnie przygotowania do lotu wokół Księżyca. "Jesteśmy gotowi"
Nauka
Pochmurny i deszczowy dzień
Dziś deszczowo, miejscami będzie tylko 6 stopni
Prognoza
Powodzie w Afganistanie
Gwałtowne powodzie. Wielu zabitych i rannych
Świat
Mgła, noc
Nocą zrobi się zimno i mgliście
Prognoza
Humbak widziany w niedzielę
Stan zdrowia humbaka się pogorszył. "Jest chory"
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Między wyżem a niżem. Pogoda będzie zróżnicowana
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy może zrobić się cieplej?
Prognoza
Bociany, które wróciły na Podhale, zaskoczył śnieg
"Bociany na Podhalu nie mają łatwego życia"
Polska
Pył wzbity przez cyklon Narelle sprawił, że niebo nad Australią stało się intensywnie czerwone
Niebo stało się intensywnie czerwone. To nagranie obiega świat
Świat
Wieża Eiffla w trakcie akcji "Godzina dla Ziemi"
Znane zabytki zgasły na godzinę. Wyjątkowa akcja
Świat
Popada śnieg
Tutaj opady śniegu nadal mogą dać się we znaki
Prognoza
Deszcz, wiosna, chłodno
Deszczowy dzień w części kraju. Będą też miejsca, gdzie dosypie śniegu
Prognoza
Sejwal na plaży w Nowym Jorku
Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku. Wiadomo, co mogło go zabić
Świat
Opady deszczu nocą
Noc pod znakiem opadów, nie tylko deszczu
Prognoza
Stolicę Kenii nawiedziły ulewy
Wszystko zaczęło się w nocy 6 marca. Zginęło już ponad 100 osób
Świat
Dagestan
Sytuacja "przerosła nawet najbardziej pesymistyczne prognozy"
Świat
Deszcz ze śniegiem, opady mieszane
Taki będzie przełom marca i kwietnia w pogodzie
Prognoza
Bielik
Bielik wpadł do kanału. Pływały tam aligatory
Świat
Burza Deborah doprowadziła do wielu zniszczeń w Zagrzebiu w Chorwacji
W Zagrzebiu lepiej nie wychodzić z domu. "Mam nadzieję, że nic mnie nie trafi"
Świat
Burza, pioruny
Temperatura podzieliła Polskę w nietypowy sposób. Jest ryzyko, że pojawią się burze
Prognoza
Załoga misji Artemis II dotarła na Florydę
Dotarli na Florydę. Niebawem okrążą Księżyc
Nauka
Zimowe warunki w Zakopanem
"Żeby to nie było po polsku, ułańsku, z szabelką i hej-hop"
Polska
Zimowe warunki w Zakopanem
Tu rano nadal mrozi i sypie śniegiem
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom