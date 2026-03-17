Śnieg w Karkonoszach

Już za kilka dni powitamy kalendarzową i astronomiczną wiosnę. To nie oznacza jednak, że zima dała za wygraną. W nocy z poniedziałku na wtorek sypnęło śniegiem w Karkonoszach. W rejonie przełęczy Okraj spadło kilka centymetrów białego puchu. Na drogach zrobiło się ślisko.

- Pierwsza połowa marca była piękna, a w drugiej połowie powróciła zima. Śnieg padał przez całą noc - powiedział pan Janusz Kowalski, właściciel jednego z tamtejszych pensjonatów. Dodał, że śnieg jest mokry i pokrył bratki, które niedawno posadził. - Święta i Wigilia były prawie bez śniegu, a w Wielkanoc być może będzie chodzenie z jajkami po śniegu - dodał.

Śnieg w Polsce

Z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedstawiającej zmianę grubości pokrywy śnieżnej w Polsce wynika, że na Śnieżce minionej doby przybyły trzy centymetry śniegu, a na Kasprowym Wierchu spadł jeden centymetr.

Najwięcej śniegu we wtorek w Polsce leżało w rejonie Doliny Pięciu Stawów (106 cm) oraz na Kasprowym Wierchu (81 cm).

Zmiana grubości pokrywy śnieżnej

Opracowała Anna Bruszewska/dd