Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pogoda. Sypnęło śniegiem w Karkonoszach. "Powróciła zima"

Zimowa aura powróciła w Karkonosze, gdzie w nocy spadł śnieg. Biały puch pokrył dachy, drogi i budzące się do życia kwiaty.

Już za kilka dni powitamy kalendarzową i astronomiczną wiosnę. To nie oznacza jednak, że zima dała za wygraną. W nocy z poniedziałku na wtorek sypnęło śniegiem w Karkonoszach. W rejonie przełęczy Okraj spadło kilka centymetrów białego puchu. Na drogach zrobiło się ślisko.

- Pierwsza połowa marca była piękna, a w drugiej połowie powróciła zima. Śnieg padał przez całą noc - powiedział pan Janusz Kowalski, właściciel jednego z tamtejszych pensjonatów. Dodał, że śnieg jest mokry i pokrył bratki, które niedawno posadził. - Święta i Wigilia były prawie bez śniegu, a w Wielkanoc być może będzie chodzenie z jajkami po śniegu - dodał.

Śnieg w Polsce

Z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przedstawiającej zmianę grubości pokrywy śnieżnej w Polsce wynika, że na Śnieżce minionej doby przybyły trzy centymetry śniegu, a na Kasprowym Wierchu spadł jeden centymetr.

Najwięcej śniegu we wtorek w Polsce leżało w rejonie Doliny Pięciu Stawów (106 cm) oraz na Kasprowym Wierchu (81 cm).

Źródło: IMGW

Opracowała Anna Bruszewska/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
pogodaŚnieg
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom