Silny wiatr w Polsce. Drzewo spadło na samochód, kierowca został ranny

Silny wiatr zerwał dach (powiat zamojski)
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. Niedziela to kolejny dzień z silnym wiatrem. Niebezpiecznie jest między innymi na Lubelszczyźnie, gdzie strażacy interweniowali już ponad 100 razy. W regionie doszło do groźnego zdarzenia - drzewo uderzyło w jadący samochód, a jego kierowca został ranny.

W niedzielę od rana strażacy mają pełne ręce pracy. To wynik wichur, które przechodzą nad częścią Polski. Rzecznik lubelskich strażaków kapitan Tomasz Stachyra przekazał, że do godziny 9 w niedzielę strażacy z regionu interweniowali ponad 120 razy w związku ze skutkami silnego wiatru. Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów i drzew. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach lubelskim, lubartowskim i chełmskim. Porywy uszkodziły 12 dachów w budynkach mieszkalnych i 10 w budynkach gospodarczych.

Drzewo spadło na auto, kierowca został ranny

Do groźnego zdarzenia na Lubelszczyźnie doszło w miejscowości Adampol w powiecie włodawskim. Na samochód, którym poruszał się 46-letni kierowca, spadło drzewo. Mężczyzna został ranny i przewieziono go do szpitala.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę w godzinach przedpołudniowych w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego podmuchy wiatry osiągają do 70 kilometrów na godzinę, a lokalnie nawet więcej, do 80-85 km/h. Strefa najsilniejszych porywów stopniowo przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Ostrzeżenia IMGW obowiązują także w innych województwach.

Alarmy w dziewięciu województwach. Tu silnie wieje i będzie wiać
Alarmy w dziewięciu województwach. Tu silnie wieje i będzie wiać

Kilkadziesiąt interwencji na Pomorzu Zachodnim

Silnie wiało już w sobotę. Minionego wieczora Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przekazało, że w ciągu dnia w związku ze skutkami silnego wiatru strażacy interweniowali 126 razy. Zajmowali się głównie usuwaniem powalonych drzew i zabezpieczaniem uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.

47 zdarzeń spowodowanych porywistym wiatrem odnotowali strażacy z woj. zachodniopomorskiego. Najwięcej było ich w powiatach: białogardzkim (6), Koszalin i drawskim (5), goleniowskim, świdwińskim i Świnoujście (4) oraz pyrzyckim i wałeckim (3). - Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew. Brak osób poszkodowanych - podała młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

W raporcie z minionej doby, od godz. 6 w sobotę, Państwowa Straż Pożarna zwróciła uwagę na 40 zdarzeń związanych z pożarami traw i nieużytków. Najwięcej interwencji podjęli strażacy ze Szczecina (6), Świnoujścia (5) oraz powiatów drawskiego i polickiego (4). Jak zaznaczyli strażacy, zwiększone ryzyko pożarów wynika z braku opadów i silnego wiatru.

Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska PSP w Zamościu

wiatrLubelskieZachodniopomorskieStraż pożarna
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Kłębią się chmury, pada krupa śnieżna
Polska
imageTitle
Sypie śnieg. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Silny wiatr i szansa na przejaśnienia
Alarmy w dziewięciu województwach. Tu silnie wieje i będzie wiać
Prognoza
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Świat
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Świat
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Świat
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Świat
