Polska Silny wiatr w Polsce. Drzewo spadło na samochód, kierowca został ranny Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę od rana strażacy mają pełne ręce pracy. To wynik wichur, które przechodzą nad częścią Polski. Rzecznik lubelskich strażaków kapitan Tomasz Stachyra przekazał, że do godziny 9 w niedzielę strażacy z regionu interweniowali ponad 120 razy w związku ze skutkami silnego wiatru. Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów i drzew. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach lubelskim, lubartowskim i chełmskim. Porywy uszkodziły 12 dachów w budynkach mieszkalnych i 10 w budynkach gospodarczych.

Drzewo spadło na auto, kierowca został ranny

Do groźnego zdarzenia na Lubelszczyźnie doszło w miejscowości Adampol w powiecie włodawskim. Na samochód, którym poruszał się 46-letni kierowca, spadło drzewo. Mężczyzna został ranny i przewieziono go do szpitala.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w niedzielę w godzinach przedpołudniowych w południowo-wschodniej części woj. lubelskiego podmuchy wiatry osiągają do 70 kilometrów na godzinę, a lokalnie nawet więcej, do 80-85 km/h. Strefa najsilniejszych porywów stopniowo przemieszcza się w kierunku południowo-wschodnim. Ostrzeżenia IMGW obowiązują także w innych województwach.

Kilkadziesiąt interwencji na Pomorzu Zachodnim

Silnie wiało już w sobotę. Minionego wieczora Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) przekazało, że w ciągu dnia w związku ze skutkami silnego wiatru strażacy interweniowali 126 razy. Zajmowali się głównie usuwaniem powalonych drzew i zabezpieczaniem uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.

47 zdarzeń spowodowanych porywistym wiatrem odnotowali strażacy z woj. zachodniopomorskiego. Najwięcej było ich w powiatach: białogardzkim (6), Koszalin i drawskim (5), goleniowskim, świdwińskim i Świnoujście (4) oraz pyrzyckim i wałeckim (3). - Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew. Brak osób poszkodowanych - podała młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

W raporcie z minionej doby, od godz. 6 w sobotę, Państwowa Straż Pożarna zwróciła uwagę na 40 zdarzeń związanych z pożarami traw i nieużytków. Najwięcej interwencji podjęli strażacy ze Szczecina (6), Świnoujścia (5) oraz powiatów drawskiego i polickiego (4). Jak zaznaczyli strażacy, zwiększone ryzyko pożarów wynika z braku opadów i silnego wiatru.