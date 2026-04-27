Polska Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej Oprac. Franciszek Wajdzik |

Polska znalazła się pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich w strumieniu chłodnego powietrza arktycznego, napływającego znad północnej Skandynawii. W poniedziałek rano w większości kraju temperatura spadła poniżej zera.

Przymrozki w Polsce. Gdzie było najzimniej

Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie piątej rano najzimniej było we wsiach Leszczowate i Stuposiany w województwie podkarpackim oraz w Jakuszycach na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokazały -6 stopni Celsjusza. Mróz odczuli także mieszkańcy Katowic (-5 st. C), wsi Szymany w woj. warmińsko-mazurskim (-4 st. C) i Zamościa w woj. lubelskim (-4 st. C).

Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że przymrozki pojawiły się w większości kraju, poza północną Polską. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 14 stopni Celsjusza.

Temperatura powietrza w poniedziałek (27.04) o godzinie 5 - główne stacje synoptyczne Źródło: IMGW