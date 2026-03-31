Tatrzański Park Narodowy został zamknięty do odwołania

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek przed godziną 13 Tatrzański Park Narodowy poinformował w mediach społecznościowych o zamknięciu całego obszaru parku. Stało się tak z powodu ataku zimy.

"Z powodu łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zostaje zamknięty do odwołania" - napisał TPN.

Służby zaapelowały do turystów o rezygnację z wyjścia w góry i śledzenia dalszych komunikatów.

Sypie śniegiem w Tatrach

Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, we wtorek na południu Polski rozciąga się opadonośny front, który na wyżej położonych obszarach objawia się opadami śniegu. Miejscami sypie dość intensywne, z natężeniem do 1 centymetra na godzinę.

Porządnie śnieży między innymi w Tatrach, w związku z czym Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) ogłosiło trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest umiarkowanie lub słabo związana z podłożem, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu. W pewnych sytuacjach mogą schodzić także duże lawiny. Trzeci stopień obowiązuje do godziny 20 we wtorek.

Zamknięta droga do Morskiego Oka

Wcześniej we wtorek w związku ze znacznymi opadami śniegu Tatrzański Park Narodowy (TPN) zamknął drogę do Morskiego Oka.

"Na wniosek TOPR, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zamykamy drogę do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem od wtorku, 31 marca, do momentu ustąpienia znacznego zagrożenia lawinowego" - oznajmiło TPN.

Droga do Morskiego Oka, mimo swojego łatwego charakteru i asfaltowej nawierzchni, przebiega pod stromymi żlebami, z których mogą schodzić lawiny. Niebezpieczne są zwłaszcza miejsca, w których szlak przecina żleby - naturalne rynny będące torami lawinowymi.

Zakopane przykryła gruba warstwa śniegu Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Apel do turystów

Zagrożenie występuje także na innych szlakach. Mowa między innymi o Dolinie Roztoki i trasie do Doliny Pięciu Stawów Polskich, gdzie są odcinki szczególnie podatne na zejścia lawin.

TPN apeluje do turystów o rozwagę i rezygnację z wyjść w góry. Służby parku podkreśliły w komunikacie, że szlaki są obecnie nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski, a niski pułap chmur znacząco ogranicza widzialność. Z tego względu nawet doświadczenie w turystyce górskiej, wiedza lawinowa oraz odpowiedni sprzęt zimowy - jak raki, czekan i lawinowe ABC - wraz z umiejętnością jego użycia mogą okazać się niewystarczające. TPN i TOPR proszą o śledzenie bieżących komunikatów i dostosowanie planów turystycznych do warunków pogodowych.

Z powodu opadów śniegu doszło także do utrudnień komunikacyjnych na Podhalu. Na drodze wojewódzkiej nr 969 na wysokości Maniów powalone drzewo zablokowało przejazd, powodując korki. Problemy mieli również kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trudności sprawiały strome podjazdy. W miejscowości Leszczyny pługopiaskarka wpadła do rowu.

Rekordowa pokrywa śnieżna

W Tatrach leży bardzo dużo śniegu. W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła we wtorek około 40 cm. Na Kasprowym Wierchu zalega 158 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 176 cm.

Według prognoz meteorologów opady śniegu powinny ustać w sobotę, a temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wyraźne ocieplenie i wiosenną, słoneczną aurę.

Grubość pokrywy śnieżnej 31 marca Źródło: cmm.imgw.pl