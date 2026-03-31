Pogoda. Tatrzański Park Narodowy zamknięty do odwołania

Trudne warunki na drogach w Zakopanem
Tatrzański Park Narodowy został zamknięty do odwołania
Źródło: TVN24
W górach zapanowały prawdziwie zimowe warunki. W Tatrach leży mnóstwo świeżego śniegu, co stwarza wysokie ryzyko lawinowe. Służby zdecydowały o zamknięciu całego obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego do odwołania.

We wtorek przed godziną 13 Tatrzański Park Narodowy poinformował w mediach społecznościowych o zamknięciu całego obszaru parku. Stało się tak z powodu ataku zimy.

"Z powodu łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zostaje zamknięty do odwołania" - napisał TPN.

Służby zaapelowały do turystów o rezygnację z wyjścia w góry i śledzenia dalszych komunikatów.

Sypie śniegiem w Tatrach

Jak przekazała nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, we wtorek na południu Polski rozciąga się opadonośny front, który na wyżej położonych obszarach objawia się opadami śniegu. Miejscami sypie dość intensywne, z natężeniem do 1 centymetra na godzinę.

Porządnie śnieży między innymi w Tatrach, w związku z czym Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) ogłosiło trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest umiarkowanie lub słabo związana z podłożem, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu. W pewnych sytuacjach mogą schodzić także duże lawiny. Trzeci stopień obowiązuje do godziny 20 we wtorek.

Radar opadów. Tu spadnie deszcz i mocno sypnie śniegiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Radar opadów. Tu spadnie deszcz i mocno sypnie śniegiem

Prognoza

Zamknięta droga do Morskiego Oka

Wcześniej we wtorek w związku ze znacznymi opadami śniegu Tatrzański Park Narodowy (TPN) zamknął drogę do Morskiego Oka.

"Na wniosek TOPR, w związku z intensywnymi opadami śniegu, zamykamy drogę do Morskiego Oka na odcinku od Palenicy Białczańskiej do schroniska nad Morskim Okiem od wtorku, 31 marca, do momentu ustąpienia znacznego zagrożenia lawinowego" - oznajmiło TPN.

Droga do Morskiego Oka, mimo swojego łatwego charakteru i asfaltowej nawierzchni, przebiega pod stromymi żlebami, z których mogą schodzić lawiny. Niebezpieczne są zwłaszcza miejsca, w których szlak przecina żleby - naturalne rynny będące torami lawinowymi.

Zakopane przykryła gruba warstwa śniegu
Zakopane przykryła gruba warstwa śniegu
Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Apel do turystów

Zagrożenie występuje także na innych szlakach. Mowa między innymi o Dolinie Roztoki i trasie do Doliny Pięciu Stawów Polskich, gdzie są odcinki szczególnie podatne na zejścia lawin.

TPN apeluje do turystów o rozwagę i rezygnację z wyjść w góry. Służby parku podkreśliły w komunikacie, że szlaki są obecnie nieprzetarte, śnieg jest głęboki i grząski, a niski pułap chmur znacząco ogranicza widzialność. Z tego względu nawet doświadczenie w turystyce górskiej, wiedza lawinowa oraz odpowiedni sprzęt zimowy - jak raki, czekan i lawinowe ABC - wraz z umiejętnością jego użycia mogą okazać się niewystarczające. TPN i TOPR proszą o śledzenie bieżących komunikatów i dostosowanie planów turystycznych do warunków pogodowych.

Z powodu opadów śniegu doszło także do utrudnień komunikacyjnych na Podhalu. Na drodze wojewódzkiej nr 969 na wysokości Maniów powalone drzewo zablokowało przejazd, powodując korki. Problemy mieli również kierowcy w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie trudności sprawiały strome podjazdy. W miejscowości Leszczyny pługopiaskarka wpadła do rowu.

Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec

Rekordowa pokrywa śnieżna

W Tatrach leży bardzo dużo śniegu. W samym Zakopanem pokrywa śnieżna osiągnęła we wtorek około 40 cm. Na Kasprowym Wierchu zalega 158 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich - 176 cm.

Według prognoz meteorologów opady śniegu powinny ustać w sobotę, a temperatura zacznie stopniowo rosnąć. Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny mają przynieść wyraźne ocieplenie i wiosenną, słoneczną aurę.

Źródło: cmm.imgw.pl

Źródło: PAP, TOPR, TPN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zima, śnieg
Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami
Prognoza
Zorza polarna w Ustce (Pomorskie)
Zorza polarna nad Polską. Tej nocy warto spojrzeć w niebo
Polska
Wtorek to kolejny deszczowy i śnieżny dzień
Radar opadów. Tu spadnie deszcz i mocno sypnie śniegiem
Prognoza
Misja Artemis II przyciąga uwagę mediów z całego świata
Ruszyło odliczanie. Czy pogoda może przeszkodzić w locie na Księżyc
Nauka
Humbak Timmy znów płynie
Znów płynie, ale jego los wciąż jest niepewny
Świat
Popada deszcz
We wtorek przydadzą się parasole, będzie chłodno
Prognoza
Powodzie w Pakistanie
Dzieci w czasie ulewy schroniły się na werandzie. Zginęły
Świat
Noc, mglisto
Tu nocą widzialność może być znacznie ograniczona
Prognoza
Kasprowy Wierch w marcu
Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec
Polska
Polskie satelity w kosmosie
"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego"
Świat
Opady wiosną
Czy jest szansa na ocieplenie? Pogoda na 5 dni
Prognoza
Skutki powodzi w prowincji Logar w Afganistanie
Rośnie liczba ofiar powodzi. Może dalej padać
Świat
Trzęsienie ziemi w Vanuatu
Silne trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym
Świat
Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę
Ciekawostki
Pojawi się deszcz
Dwie strefy opadów nad Polską. Jedna sięga Mazowsza
Prognoza
Technicy NASA umieszczają statek kosmiczny Orion na rakiecie SLS
Ostatnie przygotowania do lotu wokół Księżyca. "Jesteśmy gotowi"
Nauka
Pochmurny i deszczowy dzień
Dziś deszczowo, miejscami będzie tylko 6 stopni
Prognoza
Powodzie w Afganistanie
Gwałtowne powodzie. Wielu zabitych i rannych
Świat
Mgła, noc
Nocą zrobi się zimno i mgliście
Prognoza
Humbak widziany w niedzielę
Stan zdrowia humbaka się pogorszył. "Jest chory"
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Między wyżem a niżem. Pogoda będzie zróżnicowana
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy może zrobić się cieplej?
Prognoza
Bociany, które wróciły na Podhale, zaskoczył śnieg
"Bociany na Podhalu nie mają łatwego życia"
Polska
Pył wzbity przez cyklon Narelle sprawił, że niebo nad Australią stało się intensywnie czerwone
Niebo stało się intensywnie czerwone. To nagranie obiega świat
Świat
Wieża Eiffla w trakcie akcji "Godzina dla Ziemi"
Znane zabytki zgasły na godzinę. Wyjątkowa akcja
Świat
Popada śnieg
Tutaj opady śniegu nadal mogą dać się we znaki
Prognoza
Deszcz, wiosna, chłodno
Deszczowy dzień w części kraju. Będą też miejsca, gdzie dosypie śniegu
Prognoza
Sejwal na plaży w Nowym Jorku
Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku. Wiadomo, co mogło go zabić
Świat
Opady deszczu nocą
Noc pod znakiem opadów, nie tylko deszczu
Prognoza
Stolicę Kenii nawiedziły ulewy
Wszystko zaczęło się w nocy 6 marca. Zginęło już ponad 100 osób
Świat
