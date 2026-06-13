Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spory lej kondensacyjny w rejonie Kętrzyna. Zdjęcie

|
Lej kondensacyjny w rejonie miejscowości Nowa Różanka
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: demajk12, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz
Lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej, pojawił się w sobotę po południu w powiecie kętrzyńskim na Mazurach. Zjawisko na zdjęciu uchwycił jeden z internautów.

Sobota przynosi burze w wielu regionach kraju. Po godzinie 14 w rejonie miejscowości Nowa Różanka (powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie) zaobserwowano spory lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zdjęcie zjawiska opublikowała Sieć Obserwatorów Burz w mediach społecznościowych.

>>> Śledź z nami, gdzie jest burza.

Lej kondensacyjny pod Kętrzynem

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę mamy do czynienia z warunkami, które umożliwiają tworzenie się nie tylko chmur burzowych, ale i zjawisk im towarzyszących, takich jak opady drobnego gradu czy trąb powietrznych. Dzieje się tak z uwagi na niski poziom kondensacji, czyli wysokość nad powierzchnią ziemi, na której para wodna osiąga stan nasycenia względem wody i zaczyna się skraplać, tworząc chmurę. Zjawiskom sprzyjają także pionowe ścinanie wiatru i jego skrętność w warstwie przyziemnej atmosfery oraz korzystne uskoki wiatru na różnych wysokościach.

Choć prawdopodobieństwo wystąpienia wyżej wymienionych zjawisk w prognozach szacowane było na niskie, to warunki okazały się wystarczające do utworzenia się leja kondensacyjnego, który został zaobserwowany po południu w woj. warmińsko-mazurskim.

- Zdjęcie nie pozwala jednak stwierdzić, czy lej zetknął się z powierzchnią ziemi, prawdopodobnie znajdował się on kilkadziesiąt metrów nad nią. Wówczas nad wspomnianym rejonem kraju występowały liczne chmury burzowe, cumulonimbusy, a warunki, zwłaszcza w Polsce północnej, faworyzowały tego typu zjawiska - dodał synoptyk.

Brak interwencji pogodowych

Nie ma potwierdzenia, czy lej dotknął ziemi. Jeśli do tego by doszło, mielibyśmy do czynienia z trąbą powietrzną.

Jak przekazał w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, na terenie powiatu w sobotę nie odnotowano żadnych interwencji związanych z pogodą i zjawiskami atmosferycznymi.

Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
25 min
CnB_Zakrzewski_3
PremieraAkt oskarżenia po 12 latach. Prokuratura Ziobry chroniła Andruszkiewicza?
Artur Zakrzewski
Otyłość zabiera mężczyznom testosteron. To ma szereg konsekwencji
Otyłość obniża testosteron u mężczyzn. To ma konsekwencje
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
pogodaOlsztynWarmińsko-MazurskieWarmia i Mazury
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Bocian w blocie
Nie wiedzieli do końca, kogo ratują. "Było zdziwienie"
Polska
Burza, dynamiczna pogoda
Gdzie jest burza? Tu należy uważać na pogodę
Prognoza
Lato, chmury, burza, gorąco
Nawet 28 stopni. Wiemy, kiedy zrobi się gorąco
Prognoza
Namiot
Namiot zawalił się podczas mszy. Ofiara śmiertelna, wielu rannych
Świat
Ulewa, deszcz
Nie tylko burze. Tutaj ostrzega IMGW
Prognoza
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Atak rekina w Australii. Kobieta w stanie krytycznym
Świat
Popada deszcz
Tu pada, a tu dopiero będzie. Radar opadów
Prognoza
Grad w Krasnymstawie
Pokazaliście, jak wyglądały piątkowe burze
Polska
Piorun
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
Polska
Ambystoma meksykańska shutterstock_2679244185
Szał w czasie mundialu i apel przyrodników
Świat
Rozpoczął się mundial
Ten mundial może być rekordowy. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Czerwony mak kwiaty slonce shutterstock_2041408559
Do gry wkroczy antycyklon. Kiedy zrobi się cieplej
Prognoza
Larwa muchy śrubowej
Żywi się mięsem, wykryli ją w kolejnym stanie. Atakuje też psy
Świat
Na Oceanie Spokojnym rozwinęło się El Nino
Jednym przyniesie susze, innym ulewy. To El Nino może być rekordowe
Świat
Zarządca jednej z plaż na Sardynii zabronił używania parasoli osobom w wieku od 10 do 65 lat
Kontrowersyjny zakaz na włoskiej plaży
Świat
Giżycko
Urodziny TVN24 w Giżycku. Jaka będzie pogoda
Prognoza
Tornado przetacza się przez Illinois
Wielka trąba powietrzna wirowała nad polem
Świat
Noc, burza
Gdzie jest burza? Miejscami słychać grzmoty
Polska
Szczecin
Ciemne chmury, a potem ściana deszczu. Nagranie poklatkowe
Polska
Po intensywnych opadach deszczu wezbrały rzeki w Małopolsce
Wezbrały tatrzańskie potoki. Przekroczony stan ostrzegawczy
Polska
Burze
Burzowy czwartek. Tutaj ostrzega IMGW
Polska
Rzeka gradu
Rzeka gradu. Załamanie pogody na zdjęciach i nagraniach
Polska
Niedźwiedź przechadzał się obok tatrzańskiego szlaku
"Przeżyliśmy niezły moment". Niecodzienne nagranie z Tatr
Polska
Będzie deszczowo
Burze i ulewy nas nie opuszczą. Co nas czeka?
Prognoza
Smog w Meksyku
Mogą grać wolniej i więcej faulować. Wszystko przez smog
Smog
Małe lisy wychodzą na świat
Niedoliski wychodzą z nory. Urocze nagranie
Polska
Deszczowa pogoda w Nowym Jorku
Grad, silny wiatr, a nawet tornado. Nawałnice zmierzają do Nowego Jorku
Świat
Poziom wody (zdjęcie poglądowe)
Ulewy w Polsce. Żółte i pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne
Prognoza
Wędrówka opadów nad Polską
Wędrówka opadów nad Polską. Mapa i radar
Polska
Burza, ulewa, grad
Kolejny region objęty alertem RCB
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom