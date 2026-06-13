Polska Spory lej kondensacyjny w rejonie Kętrzyna. Zdjęcie Damian Dziugieł |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: demajk12, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

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Sobota przynosi burze w wielu regionach kraju. Po godzinie 14 w rejonie miejscowości Nowa Różanka (powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie) zaobserwowano spory lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Zdjęcie zjawiska opublikowała Sieć Obserwatorów Burz w mediach społecznościowych.

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Lej kondensacyjny pod Kętrzynem

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę mamy do czynienia z warunkami, które umożliwiają tworzenie się nie tylko chmur burzowych, ale i zjawisk im towarzyszących, takich jak opady drobnego gradu czy trąb powietrznych. Dzieje się tak z uwagi na niski poziom kondensacji, czyli wysokość nad powierzchnią ziemi, na której para wodna osiąga stan nasycenia względem wody i zaczyna się skraplać, tworząc chmurę. Zjawiskom sprzyjają także pionowe ścinanie wiatru i jego skrętność w warstwie przyziemnej atmosfery oraz korzystne uskoki wiatru na różnych wysokościach.

Choć prawdopodobieństwo wystąpienia wyżej wymienionych zjawisk w prognozach szacowane było na niskie, to warunki okazały się wystarczające do utworzenia się leja kondensacyjnego, który został zaobserwowany po południu w woj. warmińsko-mazurskim.

- Zdjęcie nie pozwala jednak stwierdzić, czy lej zetknął się z powierzchnią ziemi, prawdopodobnie znajdował się on kilkadziesiąt metrów nad nią. Wówczas nad wspomnianym rejonem kraju występowały liczne chmury burzowe, cumulonimbusy, a warunki, zwłaszcza w Polsce północnej, faworyzowały tego typu zjawiska - dodał synoptyk.

🌪️Dziś około godziny 14:35 w rejonie miejscowości Nowa Różanka w woj. warmińsko - mazurskim zaobserwowano spory lej kondensacyjny. Nie mamy obecnie informacji o tym, aby dotknął on ziemi.

Jeśli i Wy widzieliście to zjawisko - dajcie znać! Czekamy na Wasze materiały i raporty… pic.twitter.com/83rCV0oD8w — Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 13, 2026 Rozwiń

Brak interwencji pogodowych

Nie ma potwierdzenia, czy lej dotknął ziemi. Jeśli do tego by doszło, mielibyśmy do czynienia z trąbą powietrzną.

Jak przekazał w rozmowie z redakcją tvnmeteo.pl oficer dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, na terenie powiatu w sobotę nie odnotowano żadnych interwencji związanych z pogodą i zjawiskami atmosferycznymi.