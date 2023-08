Nad morzem jak w środku jesieni. Silny sztorm, temperatura odczuwalna w Łebie spadła do 4 stopni

Pogoda nad morzem przypomina późną jesień. Silnie wieje, pada i jest przeszywająco zimno. We wtorek rano w Łebie temperatura odczuwalna wynosiła zaledwie 4 stopnie Celsjusza. W Ustce wiatr w porywach rozpędzał się do niemal 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niż Zachariasz, który w niedzielę w wielu miejscach Polski spowodował burze, na początku tygodnia przynosi jesienną aurę. Szczególnie narzekać na pogodę mogą osoby, które w tych dniach spędzają urlop nad Bałtykiem.

Wzdłuż Wybrzeża bardzo silnie wieje. Do godziny 8 we wtorek najsilniej wiało w Ustce, wiatr w porywach osiągnął tam 86 kilometrów na godzinę. W Łebie było to 79 km/h.

Alerty IMGW

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki i Wodnej, w strefie nadmorskiej "w ciągu dnia nadal utrzymywać się będzie bardzo silny wiatr. Przed południem miejscami porywy mogą osiągać 110 km/h". Siła wiatru ma stopniowo słabnąć po południu.

Silny wiatr nad morzem. Relacja reportera TVN24 TVN24

Temperatura odczuwalna w Łebie spadła do 4 stopni

Silnie wiejący wiatr znacznie obniża temperaturę odczuwalną. O godz. 8 temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosiła około 15 stopni Celsjusza. Podczas gdy w Łebie termometry wskazywały 12,2 st. C, temperatura odczuwalna osiągała tylko 4 stopnie.

Temperatura odczuwalna odnotowana we wtorek o godzinie 8 cmm.imgw.pl

Dodatkowo o poranku na Pomorzu występują opady deszczu. Przelotnie padać w północnych regionach kraju będzie również w następnych godzinach.

Temperatura w ciągu dnia nie będzie rozpieszczać. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie maksymalnie od 18 st. C w w rejonie Pomorza, Warmii i Suwalszczyzny do 21 st. C.

Sztorm na Bałtyku

Na Bałtyku obowiązuje ostrzeżenie przed silnym sztormem. Prognozowany jest wiatr zachodni do południowo-zachodniego o sile od 8 do 9, w porywach do 10, stopniowo słabnący na 6 do 7, w porywach do 8-9 w skali Beauforta.

Kiedy będzie ciepło?

Poprawa pogody w Polsce przyjdzie w drugiej połowie tygodnia, jednak nie wszędzie. Nad morzem nadal przewidywana jest na ogół pochmurna aura z opadami deszczu, a temperatura będzie nieco przekraczać 20 st. C. Więcej słońca będzie w pozostałych regionach, zrobi się też wyraźnie cieplej.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW