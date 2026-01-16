Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Według Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) pokrywa śnieżna w szczytowych partiach Tatr jest niestabilna, na wielu stokach związana umiarkowanie bądź słabo. Z tego powodu na nadchodzącą dobę ogłoszono trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego.

Ratownicy zwrócili szczególną uwagę na zaleganie przewianego śniegu w żlebach, w pobliżu grani i do górnej granicy lasu. Leży on na warstwie starej pokrywy śnieżnej.

- Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego może pogorszyć sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin rozmiarów małych, średnich, a nawet dużych - ostrzegli ratownicy.

Trudne warunki na szlakach

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym, zwłaszcza w miejscach wskazanych w komunikacie lawinowym.

Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Z powodu wzrostu temperatury w ciągu dnia śnieg staje się w wielu miejscach mokry i grząski. Jest on nierównomiernie rozłożony. Większe jego ilości zalegają w zagłębieniach terenu i w pobliżu grani. Ponadto pojawiły się oblodzenia. Szlaki powyżej górnej granicy lasu są miejscami nieprzetarte, co utrudnia orientację i sprawia, że przebieg trasy jest niewidoczny.

Poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego - raków, czekana, kasku oraz zestawu lawinowego ABC - i umiejętność posługiwania się nim.

Źródło: PAP, TOPR