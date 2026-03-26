Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?

W czwartek nad Polską przemieszcza się front atmosferyczny niosący opady deszczu i śniegu. W ciągu dnia padać będzie także w Warszawie, gdzie zostanie rozegrany mecz barażowy o awans do piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Polską i Albanią.

Pogoda na mecz Polski z Albanią

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, wieczorem Warszawa znajdzie się jeszcze na skraju frontu atmosferycznego obejmującego wciąż wschodnią część Mazowsza. Obfite opady odsuną się od stolicy, jednak między godzinami 17-22 wciąż z chmur wiszących nad Kotliną Warszawską może przelotne padać deszcz o natężeniu słabym, do 1-2 l/mkw.

Przy temperaturze około 5-7 stopni Celsjusza i wilgotności 70-80 procent będzie odczuwalnie chłodno przy wietrze z kierunków północnych, słabym i umiarkowanym.