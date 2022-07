Weekend chłodniejszy, później szybki wzrost temperatury powyżej 30 stopni

Po ciepłym, a w niektórych regionach gorącym czwartku, w weekend temperatura spadnie, w niektórych regionach znacznie poniżej 20 stopni Celsjusza. Pojawi ą się również deszcz i burze. Nie powinniśmy się obawiać jednak w następnych dniach chłodnej i kapryśnej aury. Według najnowszej prognozy już na początku kolejnego tygodnia wróci upał, a do tego będzie przeważać słońce.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek rano na południu kraju wystąpią zanikające opady deszczu, w ciągu dnia natomiast przelotnie popada na północy. W pozostałych regionach czeka nas słoneczna aura, a jeżeli pojawi się zachmurzenie, to będzie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany , miejscami silniejszy, zachodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w niektórych miejscach okaże się silniejszy.

Na niedzielę opady deszczu prognozowane są dla Podlasia. W pozostałych regionach zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Upał wróci na początku tygodnia

Opady deszczu na Podlasiu pojawią się również w poniedziałek. Na pozostałym obszarze kraju pierwszy dzień tygodnia zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. c na Podlasiu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko miejscami silniejszy, zachodni.

We wtorek przelotnie popadać może na Podlasiu, a także w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. c na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl