Pogoda na jutro - wtorek, 26.05. Noc miejscami może być wietrzna
Najbliższa noc przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą minimalnie od 10 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie kraju dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.
Pogoda na jutro - wtorek, 26.05
Będzie słonecznie, ale w ciągu dnia na północy kraju pojawi się więcej chmur, a miejscami na Wybrzeżu i Pomorzu może spaść słaby przelotny deszcz do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centralnej Polsce, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie kraju osiągając prędkość do 60-70 km/h, a na północy do 80 km/h.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent na południu i w centrum kraju do ponad 60 procent w pasie Wybrzeża. Wszędzie odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie korzystne, neutralne jedynie w północnej Polsce.
Pogoda noc - Warszawa
Mieszkańców Warszawy czeka pogodna noc. Termometry pokażą od 13 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.
Pogoda na jutro - Warszawa
We wtorek w Warszawie dominować będzie słoneczna aura. Więcej chmur na niebie pojawi się pod wieczór. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spadnie i w południe wyniesie 1008 hPa.
Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Nadchodząca noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie ma spadać, o północy sięgnie 1023 hPa.
Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot
W ciągu dnia na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wskażą maksymalnie 24 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie spadnie, w południe wyniesie 1021 hPa.
Pogoda na noc - Poznań
Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach minimalnie zobaczymy 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, a o północy osiągnie 1016 hPa.
Pogoda na jutro - Poznań
Słoneczna aura prognozowana jest we wtorek w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 27 st. C. Powieje wiatr z północnego zachodu, umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie będzie spadało, w południe sięgając 1014 hPa.
Pogoda na noc - Wrocław
Nocą mieszkańców Wrocławia czeka pogodne niebo. Termometry minimalnie wskażą 14 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie ma spadać i o północy wyniesie 1014 hPa.
Pogoda na jutro - Wrocław
Słoneczna aura zapanuje we wtorek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy do 29 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać i w południe osiągnie 1011 hPa.
Pogoda na noc - Kraków
W nocy w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura spadnie do 12 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający do 50 km/h. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1000 hPa.
Pogoda na jutro - Kraków
Słonecznie zapowiada się wtorek w Krakowie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 27 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie spadało, a w południe sięgnie 998 hPa.