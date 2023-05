Pogoda na jutro - środa 24.05. Deszczowa noc, w dzień powrócą burze

Pogoda na jutro, czyli na środę 24.05. Kolejne godziny w części kraju przyniosą pochmurne niebo i opady deszczu, a miejscami także lokalne, zanikające burze. Niebezpieczne zjawiska towarzyszyć nam będą również w środę, szczególnie na wschodzie Polski. Termometry wskażą od 17 do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Na wschodzie kraju i częściowo w centrum noc zapowiada się pogodnie, poza tym wystąpi zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami od 1 do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na południu w pierwszej części nocy prognozowane są zanikające burze, niosące ze sobą opady 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą od 8 stopni C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Mazowszu. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro

Środa przyniesie mieszkańcom zachodniej Polski pogodną aurę, jednak w pozostałych regionach wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia mogą pojawić się tam przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., a we wschodniej części kraju - burze z opadami deszczu od 10 do 30 l/mkw. i porywistym wiatrem rozwijającym 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na południu do 24 st. C na północnym wschodzie. Powieje zmienny wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent, z czego najwyższa spodziewana jest w pasie od północnych regionów kraju po południowy wschód. We wschodniej i północno-wschodniej Polsce odczujemy ciepło, zaś w pozostałych regionach - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, neutralne jedynie w zachodniej części kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia wzrastającego w ciągu nocy do dużego. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka środa pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami i przelotnym deszczem. Niewykluczone będą popołudniowe burze. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Południowo-wschodni, skręcający na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burzy silny. W południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie wzrastające w nocy do dużego oraz przelotne opady. Temperatura w ciągu nocy spadnie do 13 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą o północy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami do umiarkowanego, a okresami również przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zapanuje duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą minimum 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. Na barometrach zobaczymy o północy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu początkowo wystąpi duże zachmurzenie, jednak w ciągu dnia niebo rozpogodzi się do umiarkowanego. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, przelotnie popada również deszcz. Na termometrach zobaczymy 10 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorkowy poranek we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie, a w ciągu dnia - rozpogodzenia do umiarkowanego. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Wieczorem mogą wystąpić burze. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. O północy barometry wskażą 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na wtorek pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Wiatr okaże się zachodni, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 988 hPa.

