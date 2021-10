Pogoda na jutro - piątek 15.10. Deszcz i maksymalnie 16 stopni

Pogoda na noc: pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W pasie dzielnic centralnych i wschodnich pojawią się opady deszczu rzędu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 3 stopni Celsjusza Podkarpaciu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami może wiać silniej.

Pogoda na jutro - piątek 15.10

Pogoda na jutro: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu - miejscami do 6 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.