Nadchodząca noc w przeważającej części kraju przyniesie całkowite zachmurzenie, przejściowe przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie. Na północy Polski wystąpią okresami umiarkowane (5-10 l/12h) opady deszczu ze śniegiem (lokalnie marznące). W pozostałych regionach przeważać będą słabe opady deszczu lub mżawki (1-5 l/12h). Mieszkańcy północnych regionów powinni uważać także na silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -1/1 st. C na północy, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie umiarkowany do dość silnego; w górach porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

Pogoda na jutro - piątek, 13.02

W piątek dominować będzie pogoda pochmurna ze słabymi opadami deszczu/mżawki w centrum i na południu oraz okresami umiarkowanymi opadami deszczu ze śniegiem (mokrego śniegu) na północy kraju. Przejściowe przejaśnienia możliwe będą jedynie na południu i południowym wschodzie. W godzinach porannych w wielu miejscach utrzymywać się mogą silne zamglenia i lokalne mgły, a drogi i chodniki szczególnie na północy kraju będą bardzo śliskie. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 4-6 st. C w centrum kraju do 8-10 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie umiarkowany do dość silnego, a na wybrzeżu okresami silnego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 95 procent. Na północy będzie nam chłodno. Z kolei mieszkańcy centralnych regionów poczują komfort cieplny, a południowych - ciepło. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Najbliższa noc w Warszawie będzie pochmurna z opadami słabego deszczu/mżawki. Wystąpią zamglenia oraz dłuższymi okresami utrzymująca się mgła. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie przeważnie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny dzień ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a pod koniec dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 973 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem całkowicie przykryją chmury. Wystąpią słabe i okresami umiarkowane opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem (przejściowo marznące), którym towarzyszyć będą silne zamglenia i okresowo marznąca mgła. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie całkowite oraz słabe i okresami umiarkowane opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem (rano marznące), którym towarzyszyć będą silne zamglenia i okresowo mgła. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z północy i będzie słaby, następnie w ciągu dnia umiarkowany do dość silnego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nadchodząca noc w Poznaniu będzie pochmurna. Pojawią się silne zamglenia, a okresami spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie do 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie przeważnie słaby, pod koniec nocy południowo-zachodni i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem z przerwami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 977 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, szybko wzrastające w ciągu nocy do dużego i całkowitego. We Wrocławiu okresami spadnie słaby deszcz i pojawią się zamglenia. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowy do południowo-zachodniego, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc, która w drugiej części przyniesie przelotne opady deszczu oraz zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 960 hPa.

Piątek w Krakowie przyniesie przeważnie duże zachmurzenie oraz przelotne, słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a w drugiej części dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 964 hPa.

