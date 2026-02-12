Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pogoda na jutro - piątek, 13.02. Czeka nas pochmurna noc z opadami. Miejscami będzie mglisto

Mglista noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli piątek, 13.02. Czeka nas pochmurna noc z opadami deszczu. Miejscami wystąpią silne zamglenia oraz mgły. W ciągu dnia na niebie również pojawi się sporo chmur, z których może padać deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 0 do 10 stopni Celsjusza. Na drogach - szczególnie w nocy i rano - może być ślisko.

Nadchodząca noc w przeważającej części kraju przyniesie całkowite zachmurzenie, przejściowe przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie. Na północy Polski wystąpią okresami umiarkowane (5-10 l/12h) opady deszczu ze śniegiem (lokalnie marznące). W pozostałych regionach przeważać będą słabe opady deszczu lub mżawki (1-5 l/12h). Mieszkańcy północnych regionów powinni uważać także na silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -1/1 st. C na północy, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4-5 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, na wschodzie będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie umiarkowany do dość silnego; w górach porywy osiągną prędkość do 60 km/h.

Klatka kluczowa-224843
Pogoda na noc .mp4
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 13.02

W piątek dominować będzie pogoda pochmurna ze słabymi opadami deszczu/mżawki w centrum i na południu oraz okresami umiarkowanymi opadami deszczu ze śniegiem (mokrego śniegu) na północy kraju. Przejściowe przejaśnienia możliwe będą jedynie na południu i południowym wschodzie. W godzinach porannych w wielu miejscach utrzymywać się mogą silne zamglenia i lokalne mgły, a drogi i chodniki szczególnie na północy kraju będą bardzo śliskie. Termometry wskażą maksymalnie od 0-1 st. C na Pomorzu Gdańskim, przez 4-6 st. C w centrum kraju do 8-10 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie umiarkowany do dość silnego, a na wybrzeżu okresami silnego.

Klatka kluczowa-224853
Pogoda na dzień
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 95 procent. Na północy będzie nam chłodno. Z kolei mieszkańcy centralnych regionów poczują komfort cieplny, a południowych - ciepło. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-224833
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Najbliższa noc w Warszawie będzie pochmurna z opadami słabego deszczu/mżawki. Wystąpią zamglenia oraz dłuższymi okresami utrzymująca się mgła. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie przeważnie słaby. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny dzień ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a pod koniec dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 973 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem całkowicie przykryją chmury. Wystąpią słabe i okresami umiarkowane opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem (przejściowo marznące), którym towarzyszyć będą silne zamglenia i okresowo marznąca mgła. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje z kierunków wschodnich. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie całkowite oraz słabe i okresami umiarkowane opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem (rano marznące), którym towarzyszyć będą silne zamglenia i okresowo mgła. Termometry wskażą maksymalnie 1 st. C. Wiatr powieje z północy i będzie słaby, następnie w ciągu dnia umiarkowany do dość silnego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nadchodząca noc w Poznaniu będzie pochmurna. Pojawią się silne zamglenia, a okresami spadnie słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie do 3 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych i będzie przeważnie słaby, pod koniec nocy południowo-zachodni i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 971 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem z przerwami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosnąć, w południe wyniesie 977 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, szybko wzrastające w ciągu nocy do dużego i całkowitego. We Wrocławiu okresami spadnie słaby deszcz i pojawią się zamglenia. Termometry pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowy do południowo-zachodniego, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 970 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurna noc, która w drugiej części przyniesie przelotne opady deszczu oraz zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 960 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie przeważnie duże zachmurzenie oraz przelotne, słabe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 10 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni do zachodniego, umiarkowany, a w drugiej części dnia okresami dość silny. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe wyniesie 964 hPa.

Klatka kluczowa-224811
Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Załamanie pogody na Majorce
Załamanie pogody w Hiszpanii. Trzy osoby poważnie ranne
Świat
Wielki obszar wyżowy nad Eurazją w kształcie niedźwiedzia pod koniec lutego
Trwa starcie gigantów. Wszystkie scenariusze pogodowe w grze
Arleta Unton-Pyziołek
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Woda uciekła z Bałtyku. Jest jej rekordowo mało
Polska
Mróz, zimno, zima,
Cyklon Nils i duża zmiana na termometrach. Co nas czeka w pogodzie
Prognoza
29 min
pc
Kosmiczna ofensywa Polski. Już wkrótce możemy być najlepsi w Europie
KIJEK W KOSMOSIE
Oblodzenie, gołoledź, ślisko
Połowa województw z niebezpiecznymi zjawiskami
Prognoza
Wyburzają domy zbudowane na skażonym gruncie w Missouri
Gleba skażona odpadami jądrowymi, domy do wyburzenia. "28 lat wspomnień"
Świat
Podtopienia w południowej Francji
Najwyższy alert. Jedna ofiara złej pogody
Świat
Mikroplastik zalewa świat
W miejskim powietrzu jest tego dużo więcej, niż sądzono
Smog
Zniszczone domy w okolicach miasta Vila Real w Portugalii
Seria burz nad Portugalią. Zawaliła się główna autostrada kraju
Świat
Oblodzenia
"Czarny lód" na drogach. Tu jest wyjątkowo ślisko
Polska
Mglista, pochmurna aura
Pochmurny dzień z bardzo niskim ciśnieniem
Prognoza
RYBA-000271
Przez mróz padły im ryby akwariowe. "Straciliśmy wszystkie. To bardzo, bardzo trudne"
Najnowsze
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Będzie padać w całym kraju. Nawet 12 stopni
Prognoza
Coimbrę w Portugalii nawiedziły ulewy związane z rzeką atmosferyczną
Portugalia pod wodą. "Jesteśmy u kresu naszych możliwości"
Świat
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
Polska
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
Prognoza
Gezani
"Nigdy nie doświadczyłem tak gwałtownie wiejącego wiatru"
Świat
Pogoda w górach
Tutaj aura wymaga naszej uwagi, obowiązuje lawinowa "dwójka"
Polska
Opady w środę
Marznące opady nad Polską. Gdzie trzeba uważać
Prognoza
Sytuacja baryczna w Polsce i Europie
Jak długo potrwa ocieplenie? "Modele są zgodne"
Prognoza
Zdarzenie w Sopocie (Pomorskie)
"To już nie jest brak wyobraźni, tylko groza"
Polska
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
"Uważaj na drogach i chodnikach". Alert RCB w mocy
Prognoza
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
Prognoza
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
Świat
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
Prognoza
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
Świat
Opady marznące
Na Mazowszu pada marznący deszcz. Będzie wędrował w tym kierunku
Prognoza
Odwilż, śnieg, roztopy
Czeka nas kolejna duża anomalia temperatury
Prognoza
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Jakość powietrza ma się poprawiać, ale zgonów może być dwa razy więcej
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom