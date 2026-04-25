Polska Pogoda na jutro - niedziela, 26.04. W nocy może spaść śnieg z deszczem

Nadchodząca noc przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, od północy wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. postępującymi w głąb kraju. Na północy i północnym wschodzie może spaść deszcz ze śniegiem. Padać nie powinno tylko na krańcach zachodnich. Termometry wskażą minimalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6-7 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h, na północnym wschodzie możliwe porywy nawet do 90 km/h.

Pogoda na jutro - niedziela, 26.04.

W niedzielę pogodnie będzie jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach na niebie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 4 l/mkw. Z kolei na północnym wschodzie i wschodzie kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Pod wieczór aura ma się rozpogodzić. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na Warmii Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h., szczególnie we wschodniej połowie kraju.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 60 procent. W centralnej i wschodniej części kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei na zachodzie biomet będzie neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

Na niebie dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, które przelotne opady deszczu. Termometry w Warszawie pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia w Warszawie dominować będzie pogoda pochmurna z większymi przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Rozpogodzenia mogą pojawić się dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, silny, w porywach osiągający prędkość do 70-90 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Rozpogodzenia mają pojawić się po południu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc z możliwymi słabymi opadami deszczu. Termometry wskażą minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Po północy możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry we Wrocławiu pokażą minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 60-80 km/h. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie dominować będzie pogoda pochmurna z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Pod wieczór możliwe są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

