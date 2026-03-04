Logo TVN24
Pogoda na jutro - czwartek, 5.03. Nadchodzi mglista noc z przymrozkami

Noc, mglisto
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli czwartek, 5.03. W nocy w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera. Lokalnie pojawią się gęste mgły. W ciągu dnia dominować będzie słoneczna aura, a na termometrach zobaczymy do 12 stopni Celsjusza.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W nocy w południowej połowie kraju niebo będzie bezchmurne lub pojawi się niewielkie zachmurzenie. Możliwe są także lokalne zamglenia. Z kolei w północnej części Polski zachmurzenie wzrośnie od umiarkowanego do dużego oraz pojawią się liczne mgły (szczególnie na północnym zachodzie) ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie -4/-1 st. C. Wiatr będzie słaby, na wschodzie północno-zachodni, na zachodzie zmienny.

Klatka kluczowa-268915
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 5.03

Czwartek na północy kraju zachmurzenie będzie duże do umiarkowanego. W godzinach porannych wystąpią stopniowo zanikające mgły. W pozostałych regionach na niebie pojawi się niewiele chmur. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 7-9 st. C na północnym wschodzie, do 10-12 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie północno-zachodni na wschodzie i w centrum, zmienny na zachodzie, umiarkowany do słabego. 

Klatka kluczowa-268935
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do nawet 90 procent. W czwartek chłodno będzie nam jedynie na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny lub ciepło. Niemal w całym kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Tylko na Pomorzu warunki biometeo będą neutralne.

Klatka kluczowa-268910
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Najbliższa noc w Warszawie przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W drugiej części nocy mogą pojawić się zamglenia. Termometry pokażą minimalnie -3 st C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodny czwartek. Na niebie pojawi się niewiele chmur, które nie przyniosą opadów. Nad ranem mogą za to wystąpić zamglenia. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie wzrośnie z małego do dużego i całkowitego. Dodatkowo pojawią się zamglenia i marznące mgły. Termometry pokażą minimalnie -1 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni do zachodniego, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Nad ranem wystąpi duże zachmurzenie i towarzyszące mu stopniowo zanikające mgły. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie w południe wyniesie 1028 hPa i zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu początkowo dominować będzie pogodna aura. W drugiej części nocy nastąpi jednak spadek widzialności przez zamglenia i marznące mgły. Termometry wskażą minimalnie -2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni do zmiennego, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Początkowo wystąpi duże zachmurzenie i zanikające mgły oraz zamglenia. Później aura będzie pogodna z zachmurzeniem umiarkowanym do małego. Termometry w Poznaniu wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Przeważać będzie pogodna aura. Pod koniec nocy we Wrocławiu możliwe są jednak silne zamglenia. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni do zmiennego, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu dominować będzie pogodna i słoneczna aura. Jedynie nad ranem możliwe są szybko zanikające zamglenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i zacznie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc ze środy na czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W drugiej części nocy mogą pojawić się zamglenia. Termometry w Krakowie wskażą od -2 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Dominować będzie pogodna aura z małym zachmurzeniem. Jedynie nad ranem w Krakowie mogą występować zamglenia. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr będzie zmienny i słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i dalej będzie stabilne.

Klatka kluczowa-268892
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

