Pogoda na jutro - czwartek 21.05. Nocą lokalnie popada, w dzień będzie się błyskać
Noc będzie pogodna, tylko na zachodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych, które przyniosą opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu oraz północy.
Pogoda na jutro - czwartek 21.05
W czwartek na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Z kolei na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Tylko na krańcach zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W czwartek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, jedynie na krańcach zachodnich warunki biometeo będą neutralne.
Pogoda na noc - Warszawa
Mieszkańców Warszawy czeka pogodna noc. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.
Pogoda na jutro - Warszawa
W czwartek na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, które po południu przyniesie przelotny deszcz. W Warszawie może także zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany, w trakcie burzy silny. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na noc - Trójmiasto
Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna, ale nad ranem może pojawić się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1022 hPa.
Pogoda na jutro - Trójmiasto
Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przed południem wystąpią przelotne opady deszcz, później rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północny i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1024 hPa.
Pogoda na noc - Poznań
W nocy pojawi się zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. W Poznaniu możliwe są także słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.
Pogoda na jutro - Poznań
W czwartek w Poznaniu do południa dominować będzie pochmurna aura z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.
Pogoda na noc - Wrocław
Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie umiarkowane i przejściowo duże zachmurzenie. Możliwy jest też słaby przelotny deszcz. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.
Pogoda na jutro - Wrocław
W czwartek we Wrocławiu do południa przeważać będzie pogoda pochmurna z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na noc - Kraków
Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc. Termometry pokażą 8 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.
Pogoda na jutro - Kraków
Czwartek w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 999 hPa.