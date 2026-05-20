Polska Pogoda na jutro - czwartek 21.05. Nocą lokalnie popada, w dzień będzie się błyskać Arleta Unton-Pyziołek |

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Noc będzie pogodna, tylko na zachodzie kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych, które przyniosą opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu oraz północy.

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 21.05

W czwartek na niebie dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Z kolei na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Tylko na krańcach zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 do 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W czwartek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, jedynie na krańcach zachodnich warunki biometeo będą neutralne.

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodna noc. Termometry wskażą minimalnie 9 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, które po południu przyniesie przelotny deszcz. W Warszawie może także zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany, w trakcie burzy silny. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna, ale nad ranem może pojawić się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przed południem wystąpią przelotne opady deszcz, później rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północny i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy pojawi się zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. W Poznaniu możliwe są także słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu do południa dominować będzie pochmurna aura z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie umiarkowane i przejściowo duże zachmurzenie. Możliwy jest też słaby przelotny deszcz. Termometry wskażą minimalnie 12 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu do południa przeważać będzie pogoda pochmurna z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc. Termometry pokażą 8 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 999 hPa.

Warunki drogowe w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl