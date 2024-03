Pogoda na dziś. We wtorek 26.03 w całej Polsce będzie dużo słońca. Na południowym zachodzie kraju wiatr w porywach chwilami mocno się rozpędzi. Temperatura osiągnie od 9 do 16 stopni Celsjusza. Biomet będzie korzystny.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek zapowiada się przeważnie słonecznie. We wschodniej części kraju okresami niebo się zachmurzy i mogą pojawić się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami silniejszy - na Śląsku w porywach osiągnie prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza sięgnie poziomie 50-60 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują komfort termiczny. Aura korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

We wtorek w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się słonecznego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 976 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 986 hPa.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl