Pogoda na dziś - środa 24.05. Aura podzieli kraj, miejscami zagrzmi

Sygnał naśladujący kontakt ze strony pozaziemskiej cywilizacji dotrze w środę do Ziemi. Jest on częścią projektu A Sign in Space, którego celem jest sprawdzenie, czy ludzkość potrafi odszyfrować przekaz z kosmosu. Sygnał nadany zostanie z sondy, która znajduje się na orbicie Marsa, a pomóc w rozszyfrowaniu go może każdy chętny.