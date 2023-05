Pogoda na dziś - środa 24.05. Aura podzieli kraj, miejscami może zagrzmieć

Pogoda na dziś

W środę w zachodniej części Polski niebo będzie pogodne, poza tym spodziewane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Mogą wystąpić przelotne opady do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, a we wschodniej części kraju również burze z opadami deszczu od 10 do 30 l/mkw. i silnym wiatrem rozwijającym w porywach 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza w południowej Polsce do 24 st. C w regionach północno-wschodnich. Wiatr będzie zmienny, przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz silny.