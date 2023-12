Pogoda na dziś - poniedziałek, 11.12. Opady różnego rodzaju i niekorzystny biomet

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Na Pomorzu, zachodzie i w centrum kraju okresami popada deszcz o sumie 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski pojawi się śnieg z deszczem marznącym, a na północnym wschodzie obfite opady mokrego śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 stopnie Celsjusza na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7-9 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.