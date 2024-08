Pogoda na dziś. W piątek 23.08 będzie dużo słońca. Synoptycy nigdzie nie przewidują opadów deszczu. Termometry pokażą od 25 do 30 stopni Celsjusza.

Piątek zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 27 st. C w środkowej Polsce, do 29-30 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, słabo i umiarkowanie, na zachodzie i północy okresami dość silnie.