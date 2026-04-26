Pogoda na dziś - niedziela, 26.04. Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami

Deszcz, chłodno, parasol
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czyli niedzielę, 26.04. Niebo nad większością kraju będzie przykryte chmurami. W ciągu dnia pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Na termometrach zobaczymy od 6 do 14 stopni Celsjusza.

Dziś pogodna aura wystąpi jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach na niebie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 4 l/mkw. Z kolei na północnym wschodzie i wschodzie kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Pod wieczór aura ma się rozpogodzić. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na Warmii Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h., szczególnie we wschodniej połowie kraju.

Klatka kluczowa-388654
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 60 procent. W centralnej i wschodniej części kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei na zachodzie biomet będzie neutralny.

Klatka kluczowa-388677
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Rozpogodzenia mogą pojawić się dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno będzie także w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W ciągu dnia również mogą pojawić się większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Aura może rozpogodzić się po południu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W stolicy Wielkopolski dominować będzie pogoda pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sporo chmur na niebie zobaczą także mieszkańcy Wrocławia. W ciągu dnia również wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Pod wieczór możliwe są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

Klatka kluczowa-388680
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Czytaj także:
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Strażacy usuwają skutki silnego wiatru
Ponad 120 interwencji służb. Gdzie wiatr będzie najsilniejszy?
Prognoza
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Silny wiatr
Uwaga! Alert RCB w kolejnych miejscach
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Świat
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Świat
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Świat
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Świat
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
Prognoza
Bocian w gnieździe
Usłyszał strzał i zobaczył, jak bocian upada w gnieździe
Świat
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
Prognoza
Rekin
"To była szalona walka, najdziwniejszy moment w moim życiu"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom