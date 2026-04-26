Polska Pogoda na dziś - niedziela, 26.04. Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami

Dziś pogodna aura wystąpi jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach na niebie wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 4 l/mkw. Z kolei na północnym wschodzie i wschodzie kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Pod wieczór aura ma się rozpogodzić. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 st. C na Warmii Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h., szczególnie we wschodniej połowie kraju.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 60 procent. W centralnej i wschodniej części kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei na zachodzie biomet będzie neutralny.

Pogoda na dziś - Warszawa

Niedziela w Warszawie przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Rozpogodzenia mogą pojawić się dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Pochmurno będzie także w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W ciągu dnia również mogą pojawić się większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Aura może rozpogodzić się po południu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W stolicy Wielkopolski dominować będzie pogoda pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sporo chmur na niebie zobaczą także mieszkańcy Wrocławia. W ciągu dnia również wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Pod wieczór możliwe są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 993 hPa.

