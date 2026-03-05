Logo TVN24
Polska

Pogoda na dziś - czwartek, 5.03. Aura będzie słoneczna i pogodna

Słonecznie
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś, czwartek, 5.03. Rano w części kraju mogą jeszcze występować mgły i zamglenia. Później czeka nas pogodny i słoneczny dzień. Na termometrach zobaczymy do 7 do 12 stopni Celsjusza.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Na północy kraju wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach na niebie pojawi się niewiele chmur. Padać nie powinno. Nad ranem mogą utrzymywać się jeszcze mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 7-9 st. C na północnym wschodzie do 10-12 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie północno-zachodni na wschodzie i w centrum, zmienny na zachodzie, umiarkowany do słabego. 

Klatka kluczowa-268935
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 50 do nawet 90 procent. W czwartek chłodno będzie nam jedynie na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny lub ciepło. Niemal w całym kraju pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Tylko na Pomorzu warunki biometeo będą neutralne.

Klatka kluczowa-268910
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Aura będzie pogodna, a na niebie pojawi się niewiele chmur, które nie przyniosą opadów. Nad ranem w Warszawie mogą za to wystąpić zamglenia. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Nad ranem wystąpi duże zachmurzenie i towarzyszące mu stopniowo zanikające mgły. Później zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany do słabego. Ciśnienie w południe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wyniesie 1028 hPa i zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W godzinach porannych na niebie pojawi się sporo chmur i występować będą zanikające mgły i zamglenia. Później dominować będzie pogodna aura z zachmurzeniem umiarkowanym do małego. Termometry w Poznaniu wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie nad ranem możliwe są szybko zanikające zamglenia. Termometry we Wrocławiu pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje zmienny i słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i zacznie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie dominować będzie pogodna aura z małym zachmurzeniem. Jedynie nad ranem mogą pojawić się zamglenia. Termometry wskażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr będzie zmienny i słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i dalej będzie stabilne.

Klatka kluczowa-268892
Warunki drogowe w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

