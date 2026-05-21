Pogoda na dziś - czwartek 21.05. W wielu regionach przydadzą się parasole
Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Z kolei na północnym wschodzie i w centrum kraju możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Tylko na krańcach zachodnich możliwe są rozpogodzenia.
Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Mazowszu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w burzach silny.
Warunki biometeo
Wilgotność powietrza wahać się będzie od 60 do 80 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W czwartek pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, jedynie na krańcach zachodnich warunki biometeo będą neutralne.
Pogoda na dziś - Warszawa
W czwartek na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego, które po południu przyniesie przelotny deszcz. W Warszawie może także zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany, w trakcie burzy silny. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na dziś - Trójmiasto
Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przed południem wystąpią przelotne opady deszcz, później rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północny i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1024 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
W czwartek w Poznaniu do południa dominować będzie pochmurna aura z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
W czwartek we Wrocławiu do południa przeważać będzie pogoda pochmurna z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Później pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
Czwartek w Krakowie przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie północny, umiarkowany. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 999 hPa.