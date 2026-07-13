Polska Wraca prawdziwie letnia pogoda. Będzie ciepło, ale i kapryśnie Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana pogoda na wtorek-piątek Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Wojciech Wrzesień/AdobeStock

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Na pogodę w Polsce wpłyną we wtorek trzy układy baryczne. W północno-zachodniej części kraju aurę kształtować ma pogodny wyż Laurent z centrum nad Morzem Norweskim, na wschodzie i południowym wschodzie - niż znad Rosji, a południowy zachód obejmie niż znad Francji. Związane z niżami fronty atmosferyczne sprzyjać mają utrzymywaniu się nad Polską większego zachmurzenia. Na wschodzie i południu chmury mogą mocno się kłębić, niosąc deszcz oraz burze, lokalnie gwałtowne.

Nasz kraj znalazł się już w masie cieplejszego powietrza znad południowo-wschodniej Europy, która wlała się nad Polskę od północnego wschodu. Temperatura we wtorek przekroczy miejscami 25 stopni Celsjusza poza regionami północno-wschodnimi. Jednocześnie od południa zacznie napierać ciepłe powietrze zwrotnikowe, którego czoło zatrzyma się we wtorek wieczorem nad Karpatami.

W środę nad wschodnią i południowo-wschodnią Polską wciąż ma zalegać front z przelotnymi opadami i burzami, ale pozostałą część kraju obejmie wyż Laurent znad północno-zachodniej Europy. W czwartek od Hiszpanii, przez Polskę, po Szwecję zacznie rozbudowywać się bruzda niskiego ciśnienia, w której formować się będą płytkie letnie niże. Warunki takie sprzyjają piętrzeniu się chmur burzowych i formowaniu się linii nawałnic. W związku z tym, że jednocześnie z południa nad Polskę napłyną ciepłe masy powietrza zwrotnikowego, w piątek na zachodzie, a później w głębi kraju mogą wystąpić nawałnice z ulewami i gradem. Wraca prawdziwie letnia pogoda.

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Niebo pozostanie zachmurzone

Wtorek przyniesie pogodną pogodę na Pomorzu, zachodzie i w centrum kraju. Resztę Polski czeka zachmurzenie kłębiaste, okresami duże i przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W burzach popada mocniej, do 20-30 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 23 st. C na Kaszubach, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr powieje umiarkowanie, ale w burzach stanie się silny.

Środa będzie pogodna dla Pomorzu, zachodzie Polski i w centrum. Niebo w pozostałej części kraju przysłoni zachmurzenie kłębiaste, okresami duże. Chmurom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., w burzach do 20-30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Kaszubach, przez 27 st. C w regionach centralnych, do 28-29 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a w burzach zwiększy swoją siłę.

Prognozowane opady na wtorek-sobotę Źródło: Ventusky

Czwartek będzie słoneczny wszędzie poza północnym zachodem kraju. Tam prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego. Z chmur może spaść deszcz do 30 l/mkw., może też zagrzmieć. Będzie ciepło, od 26 st. C na Podlasiu, przez 29 st. C w centralnej Polsce, do 31 st. C na południowym zachodzie. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Początek weekendu będzie ciepły, choć ulewny

Piątek zapowiada się pogodnie. Zachodnie niebo kraju przykryje umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, pojawią się też przelotne opady deszczu do 10 l/mkw. Może zagrzmieć, a z burzami mogą przyjść ulewy do 50 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 28 st. C na północnym wschodzie, przez 30 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych. Będzie umiarkowany, ale w burzach zwiększy siłę.

Sobota przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu do 20 l/mkw. Przez Polskę przetoczą się także burze z ulewami do 50 l/mkw. oraz z gradem. Tylko południowy wschód będzie wolny od opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Pomorzu, przez 30 st. C w regionach centralnych, do 31-32 st. C na południu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w burzach silny.