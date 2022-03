IMGW: pierwszy poranek marca był zimniejszy niż wszystkie poranki w lutym

Wtorkowy poranek w Polsce był mroźny. Temperatura przy gruncie w Zakopanem spadła do -16 stopni Celsjusza, -11 st. C było w Warszawie, czy Ostrołęce. Niewiele więcej termometry pokazywały na poziomie dwóch metrów.

"Dzisiejszy poranek, mimo że zaczął się już marzec, był zimniejszy niż wszystkie poranki w lutym" - napisał we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Do wpisu zamieszczono mapę zanotowanej temperatury przy gruncie do godziny 6 we wtorek. W Zakopanem było -16 stopni Celsjusza, w Warszawie, Łodzi i Ostrołęce odnotowano -11 st. C - podał IMGW.

Jak wynika z danych serwisu wetteronline.de, temperatura zarejestrowana przez stacje meteorologiczne na poziomie dwóch metrów w Zakopanem wynosiła -12 st. C, -10 st. C było w Szymanach w województwie warmińsko-mazurskim, a -9 st. C w Ostrołęce i Białymstoku. Nigdzie nie odnotowano temperatury dodatniej.

Temperatura odnotowana we wtorek o godzinie 6 wetteronline.de

"Bardzo ciepły" luty

Na 1 marca przypada początek wiosny meteorologicznej. Jak przyznał IMGW, luty okazał się "bardzo ciepły jak na ostatni miesiąc zimy". Ze wstępnych danych i opublikowanej we wtorek mapy wynika, że luty w całym kraju był znacznie powyżej normy, a największe odchylenie odnotowano na wschodzie. W Terespolu wyniosło ono 4 st. C, a w Siedlcach, Warszawie i Białymstoku - 3,9 st. C.

Oszronione szyby. Relacja Reportera 24

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia oszronionych szyb aut we wtorkowy poranek w Częstochowie.

