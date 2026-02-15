Opady śniegu, Cieszyn (Śląskie) Źródło: Janko40/ Kontakt24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do części kraju wróciły opady śniegu. Przed intensywnymi opadami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Zagrożonych jest kilka województw na południu, miejscami do niedzielnego wieczora może spaść nawet 15 centymetrów śniegu.

"Znowu mamy zimę". Wasze materiały

To właśnie z regionów południowych na Kontakt24 otrzymaliśmy od internautów zdjęcia pokazujące zabielone krajobrazy. Biało zrobiło się między innymi w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim.

Pan Piotr z Rzeszowa przekazał nam, że wczoraj w mieście było w miarę przyjemnie, bo aura zmierzała w "kierunku wiosny" i nie było śniegu. Sytuacja uległa zmianie właśnie minionej nocy. "A o poranku taki widok z okna..." - dodał.

Powrót zimy w Rzeszowie Źródło: Piotr/ Kontakt24

"Tyle śniegu nasypało w nocy" - napisał pan Ryszard z Cieszyna.

Zima na przedmieściach Cieszyna, Zamarski (Śląskie) Źródło: Ryszard/ Kontakt24

"Znowu mamy w Bochni zimę" - napisał Reporter24 o imieniu Piotr. Nadesłane zdjęcie wykonał tuż przed godziną 6.

Zima, Bochnia (Małopolskie) Źródło: Piotr/ Kontakt24

Czekamy na więcej Waszych pogodowych relacji.

Zima, Mazury Mrągowo Źródło: Iwona/ Kontakt24

Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice Źródło: Krzysztof/ Kontakt24

Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Źródło: Joanna/ Kontakt24 Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Źródło: Joanna/ Kontakt24 Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Źródło: Joanna/ Kontakt24 Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Źródło: Joanna/ Kontakt24 Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Źródło: Joanna/ Kontakt24

Śnieg wrócił, Bielsko-Biała Śnieg wrócił, Bielsko-Biała Źródło: Jan/ Kontakt24 Śnieg wrócił, Bielsko-Biała Źródło: Jan/ Kontakt24 Śnieg wrócił, Bielsko-Biała Źródło: Jan/ Kontakt24

Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie) Źródło: Malgorzata/ Kontakt24

Zima, Marzenin (Łódzkie) Zima, Marzenin (Łódzkie) Źródło: Wojciech/ Kontakt24 Zima, Marzenin (Łódzkie) Źródło: Wojciech/ Kontakt24 Zima, Marzenin (Łódzkie) Źródło: Wojciech/ Kontakt24

Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie Źródło: Krzysztof/ Kontakt24

Zima, Warszawa Zima, Warszawa Źródło: Rozczochrany/ Kontakt24 Zima, Warszawa Źródło: Rozczochrany/ Kontakt24

Zima, Kraków Źródło: Krzysztof/ Kontakt24

Zima, Kórnik (Wielkopolskie) Zima, Kórnik (Wielkopolskie) Źródło: Ania/ Kontakt24 Zima, Kórnik (Wielkopolskie) Źródło: Ania/ Kontakt24

Park Sielecki w Sosnowcu Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24 Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24 Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24 Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24 Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24 MVIMG-20260215-065648 Źródło: RobTar/ Kontakt24 Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24 Park Sielecki w Sosnowcu Źródło: RobTar/ Kontakt24

Zima, Oświęcim Zima, Oświęcim Źródło: Dariusz/ Kontakt24 Zima, Oświęcim Źródło: Dariusz/ Kontakt24

Mroźna Warszawa Mroźna Warszawa Źródło: Yogi/ Kontakt24 Mroźna Warszawa Źródło: Yogi/ Kontakt24 Mroźna Warszawa Źródło: Yogi/ Kontakt24

Strzegowo zimą (Mazowieckie) Strzegowo zimą (Mazowieckie) Źródło: Monika/ Kontakt24 Strzegowo zimą (Mazowieckie) Źródło: Monika/ Kontakt24 Strzegowo zimą (Mazowieckie) Źródło: Monika/ Kontakt24

Zima w Świnoujściu Zima w Świnoujściu Źródło: Katarzyna/ Kontakt24 Zima w Świnoujściu Źródło: Katarzyna/ Kontakt24 Zima w Świnoujściu Źródło: Katarzyna/ Kontakt24

Zima, Lekowo (Zachodniopomorskie) Źródło: Maciek/ Kontakt24

Śnieg, gmina Mogilany (Małopolskie) Źródło: Jorg/ Kontakt24

Zima, Sosnowiec Zima, Sosnowiec Źródło: Anna/ Kontakt24 Zima, Sosnowiec Źródło: Anna/ Kontakt24 Zima, Sosnowiec Źródło: Anna/ Kontakt24 Zima, Sosnowiec Źródło: Anna/ Kontakt24

Zima w Krowiarkach koło Raciborza (Śląskie) Źródło: Iwona/ Kontakt24

Gdynia zimą Gdynia zimą Źródło: Asia/ Kontakt24 Gdynia zimą Źródło: Asia/ Kontakt24 Gdynia zimą Źródło: Asia/ Kontakt24 Gdynia zimą Źródło: Asia/ Kontakt24

Zima, Głogoczów (Małopolskie) Zima, Głogoczów (Małopolskie) Źródło: Bozena/ Kontakt24 Zima, Głogoczów (Małopolskie) Źródło: Bozena/ Kontakt24

Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie) Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie) Źródło: Bartosz/ Kontakt24 Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie) Źródło: Bartosz/ Kontakt24

Zima, Tuczempy (Podkarpackie) Źródło: Olek/ Kontakt24

Zima, Cewice (Pomorskie) Źródło: Maciej/ Kontakt24

Zima w Powsinie (Mazowieckie) Źródło: Tadeusz/ Kontakt24

Zima w Krakowie Zima w Krakowie Źródło: Kolczasty1/ Kontakt24 Zima w Krakowie Źródło: Kolczasty1/ Kontakt24

Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Źródło: Romuald/ Kontakt24 Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Źródło: Romuald/ Kontakt24 Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Źródło: Romuald/ Kontakt24 Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Źródło: Romuald/ Kontakt24 Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Źródło: Romuald/ Kontakt24 Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Źródło: Romuald/ Kontakt24

Zima na południu Polski, Ruda Śląska Zima na południu Polski, Ruda Śląska Źródło: miguellk/ Kontakt24 Zima na południu Polski, Ruda Śląska Źródło: miguellk/ Kontakt24 Zima na południu Polski, Ruda Śląska Źródło: miguellk/ Kontakt24 Zima na południu Polski, Ruda Śląska Źródło: miguellk/ Kontakt24

Pada śnieg, Kraków Źródło: Artur/ Kontakt24

Opady śniegu, Cieszyn (Śląskie) Źródło: Janko40/ Kontakt24

Powrót zimy, Chorzów Źródło: DarekpolskaChorzów/ Kontakt24

Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Źródło: Krzysztof/ Kontakt24 Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Źródło: Krzysztof/ Kontakt24