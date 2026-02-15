Logo TVN24



Polska

Zima. Śnieg zasypał część kraju. Zasypaliście nas relacjami

Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Opady śniegu, Cieszyn (Śląskie)
Źródło: Janko40/ Kontakt24
Pogoda. W części Polski minionej nocy dosypało śniegu, a to jeszcze nie koniec opadów. Na Kontakt24 stale spływają Wasze relacje. Widać na nich, że zima ma się u nas dobrze.
Do części kraju wróciły opady śniegu. Przed intensywnymi opadami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Zagrożonych jest kilka województw na południu, miejscami do niedzielnego wieczora może spaść nawet 15 centymetrów śniegu.

"Znowu mamy zimę". Wasze materiały

To właśnie z regionów południowych na Kontakt24 otrzymaliśmy od internautów zdjęcia pokazujące zabielone krajobrazy. Biało zrobiło się między innymi w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim.

Pan Piotr z Rzeszowa przekazał nam, że wczoraj w mieście było w miarę przyjemnie, bo aura zmierzała w "kierunku wiosny" i nie było śniegu. Sytuacja uległa zmianie właśnie minionej nocy. "A o poranku taki widok z okna..." - dodał.

Powrót zimy w Rzeszowie
Powrót zimy w Rzeszowie
Źródło: Piotr/ Kontakt24

"Tyle śniegu nasypało w nocy" - napisał pan Ryszard z Cieszyna.

Zima na przedmieściach Cieszyna, Zamarski (Śląskie)
Zima na przedmieściach Cieszyna, Zamarski (Śląskie)
Źródło: Ryszard/ Kontakt24

"Znowu mamy w Bochni zimę" - napisał Reporter24 o imieniu Piotr. Nadesłane zdjęcie wykonał tuż przed godziną 6.

Zima, Bochnia (Małopolskie)
Zima, Bochnia (Małopolskie)
Źródło: Piotr/ Kontakt24

Czekamy na więcej Waszych pogodowych relacji.

Zima, Mazury Mrągowo
Zima, Mazury Mrągowo
Źródło: Iwona/ Kontakt24

Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice

Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24

Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)

Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24

Śnieg wrócił, Bielsko-Biała

Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Źródło: Jan/ Kontakt24
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Źródło: Jan/ Kontakt24
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Źródło: Jan/ Kontakt24
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Źródło: Malgorzata/ Kontakt24

Zima, Marzenin (Łódzkie)

Zima, Marzenin (Łódzkie)
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Źródło: Wojciech/ Kontakt24
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Źródło: Wojciech/ Kontakt24
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Źródło: Wojciech/ Kontakt24

Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie

Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie
Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie
Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24

Zima, Warszawa

Zima, Warszawa
Zima, Warszawa
Źródło: Rozczochrany/ Kontakt24
Zima, Warszawa
Zima, Warszawa
Źródło: Rozczochrany/ Kontakt24
Zima, Kraków
Zima, Kraków
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24

Zima, Kórnik (Wielkopolskie)

Zima, Kórnik (Wielkopolskie)
Zima, Kórnik (Wielkopolskie)
Źródło: Ania/ Kontakt24
Zima, Kórnik (Wielkopolskie)
Zima, Kórnik (Wielkopolskie)
Źródło: Ania/ Kontakt24

Park Sielecki w Sosnowcu

Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
MVIMG-20260215-065648
MVIMG-20260215-065648
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24

Zima, Oświęcim

Zima, Oświęcim
Zima, Oświęcim
Źródło: Dariusz/ Kontakt24
Zima, Oświęcim
Zima, Oświęcim
Źródło: Dariusz/ Kontakt24

Mroźna Warszawa

Mroźna Warszawa
Mroźna Warszawa
Źródło: Yogi/ Kontakt24
Mroźna Warszawa
Mroźna Warszawa
Źródło: Yogi/ Kontakt24
Mroźna Warszawa
Mroźna Warszawa
Źródło: Yogi/ Kontakt24

Strzegowo zimą (Mazowieckie)

Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Źródło: Monika/ Kontakt24
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Źródło: Monika/ Kontakt24
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Źródło: Monika/ Kontakt24

Zima w Świnoujściu

Zima w Świnoujściu
Zima w Świnoujściu
Źródło: Katarzyna/ Kontakt24
Zima w Świnoujściu
Zima w Świnoujściu
Źródło: Katarzyna/ Kontakt24
Zima w Świnoujściu
Zima w Świnoujściu
Źródło: Katarzyna/ Kontakt24
Zima, Lekowo (Zachodniopomorskie)
Zima, Lekowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Maciek/ Kontakt24
Śnieg, gmina Mogilany (Małopolskie)
Śnieg, gmina Mogilany (Małopolskie)
Źródło: Jorg/ Kontakt24

Zima, Sosnowiec

Zima, Sosnowiec
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima w Krowiarkach koło Raciborza (Śląskie)
Zima w Krowiarkach koło Raciborza (Śląskie)
Źródło: Iwona/ Kontakt24

Gdynia zimą

Gdynia zimą
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Gdynia zimą
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Gdynia zimą
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Gdynia zimą
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24

Zima, Głogoczów (Małopolskie)

Zima, Głogoczów (Małopolskie)
Zima, Głogoczów (Małopolskie)
Źródło: Bozena/ Kontakt24
Zima, Głogoczów (Małopolskie)
Zima, Głogoczów (Małopolskie)
Źródło: Bozena/ Kontakt24

Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)

Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)
Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Bartosz/ Kontakt24
Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)
Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Bartosz/ Kontakt24
Zima, Tuczempy (Podkarpackie)
Zima, Tuczempy (Podkarpackie)
Źródło: Olek/ Kontakt24
Zima, Cewice (Pomorskie)
Zima, Cewice (Pomorskie)
Źródło: Maciej/ Kontakt24
Zima w Powsinie (Mazowieckie)
Zima w Powsinie (Mazowieckie)
Źródło: Tadeusz/ Kontakt24

Zima w Krakowie

Zima w Krakowie
Zima w Krakowie
Źródło: Kolczasty1/ Kontakt24
Zima w Krakowie
Zima w Krakowie
Źródło: Kolczasty1/ Kontakt24

Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)

Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24

Zima na południu Polski, Ruda Śląska

Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Pada śnieg, Kraków
Pada śnieg, Kraków
Źródło: Artur/ Kontakt24
Opady śniegu, Cieszyn (Śląskie)
Źródło: Janko40/ Kontakt24
Powrót zimy, Chorzów
Źródło: DarekpolskaChorzów/ Kontakt24

Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)

Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Malgorzata/ Kontakt24

Tagi:
ZimaŚnieg
