Opady śniegu, Cieszyn (Śląskie) Źródło: Janko40/ Kontakt24 Pogoda. W części Polski minionej nocy dosypało śniegu, a to jeszcze nie koniec opadów. Na Kontakt24 stale spływają Wasze relacje. Widać na nich, że zima ma się u nas dobrze.
Do części kraju wróciły opady śniegu. Przed intensywnymi opadami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (
IMGW). Zagrożonych jest kilka województw na południu, miejscami do niedzielnego wieczora może spaść nawet 15 centymetrów śniegu. "Znowu mamy zimę". Wasze materiały
To właśnie z regionów południowych na
Kontakt24 otrzymaliśmy od internautów zdjęcia pokazujące zabielone krajobrazy. Biało zrobiło się między innymi w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim.
Pan Piotr z
Rzeszowa przekazał nam, że wczoraj w mieście było w miarę przyjemnie, bo aura zmierzała w "kierunku wiosny" i nie było śniegu. Sytuacja uległa zmianie właśnie minionej nocy. "A o poranku taki widok z okna..." - dodał. Powrót zimy w Rzeszowie
Źródło: Piotr/ Kontakt24
"Tyle śniegu nasypało w nocy" - napisał pan Ryszard z
Cieszyna. Zima na przedmieściach Cieszyna, Zamarski (Śląskie)
Źródło: Ryszard/ Kontakt24
"Znowu mamy w Bochni zimę" - napisał Reporter24 o imieniu Piotr. Nadesłane zdjęcie wykonał tuż przed godziną 6.
Zima, Bochnia (Małopolskie)
Źródło: Piotr/ Kontakt24
Zima, Mazury Mrągowo
Źródło: Iwona/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Efekt po nocy, Czechowice-Dziedzice
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie) Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieżna niedziela, Świdno (Mazowieckie)
Źródło: Joanna/ Kontakt24
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Źródło: Jan/ Kontakt24
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Źródło: Jan/ Kontakt24
Śnieg wrócił, Bielsko-Biała
Źródło: Jan/ Kontakt24
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Źródło: Malgorzata/ Kontakt24
Zima, Marzenin (Łódzkie) Zima, Marzenin (Łódzkie)
Źródło: Wojciech/ Kontakt24
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Źródło: Wojciech/ Kontakt24
Zima, Marzenin (Łódzkie)
Źródło: Wojciech/ Kontakt24
Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Zima na Osiedlu Oficerskim w Krakowie
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Zima, Warszawa Zima, Warszawa
Źródło: Rozczochrany/ Kontakt24
Zima, Warszawa
Źródło: Rozczochrany/ Kontakt24
Zima, Kraków
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Zima, Kórnik (Wielkopolskie) Zima, Kórnik (Wielkopolskie)
Źródło: Ania/ Kontakt24
Zima, Kórnik (Wielkopolskie)
Źródło: Ania/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
MVIMG-20260215-065648
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Park Sielecki w Sosnowcu
Źródło: RobTar/ Kontakt24
Zima, Oświęcim Zima, Oświęcim
Źródło: Dariusz/ Kontakt24
Zima, Oświęcim
Źródło: Dariusz/ Kontakt24
Mroźna Warszawa Mroźna Warszawa
Źródło: Yogi/ Kontakt24
Mroźna Warszawa
Źródło: Yogi/ Kontakt24
Mroźna Warszawa
Źródło: Yogi/ Kontakt24
Strzegowo zimą (Mazowieckie) Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Źródło: Monika/ Kontakt24
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Źródło: Monika/ Kontakt24
Strzegowo zimą (Mazowieckie)
Źródło: Monika/ Kontakt24
Zima w Świnoujściu Zima w Świnoujściu
Źródło: Katarzyna/ Kontakt24
Zima w Świnoujściu
Źródło: Katarzyna/ Kontakt24
Zima w Świnoujściu
Źródło: Katarzyna/ Kontakt24
Zima, Lekowo (Zachodniopomorskie)
Źródło: Maciek/ Kontakt24
Śnieg, gmina Mogilany (Małopolskie)
Źródło: Jorg/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima, Sosnowiec
Źródło: Anna/ Kontakt24
Zima w Krowiarkach koło Raciborza (Śląskie)
Źródło: Iwona/ Kontakt24
Gdynia zimą Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Gdynia zimą
Źródło: Asia/ Kontakt24
Zima, Głogoczów (Małopolskie) Zima, Głogoczów (Małopolskie)
Źródło: Bozena/ Kontakt24
Zima, Głogoczów (Małopolskie)
Źródło: Bozena/ Kontakt24
Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie) Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Bartosz/ Kontakt24
Zima w Dźwirzynie (Zachodniopomorskie)
Źródło: Bartosz/ Kontakt24
Zima, Tuczempy (Podkarpackie)
Źródło: Olek/ Kontakt24
Zima, Cewice (Pomorskie)
Źródło: Maciej/ Kontakt24
Zima w Powsinie (Mazowieckie)
Źródło: Tadeusz/ Kontakt24
Zima w Krakowie Zima w Krakowie
Źródło: Kolczasty1/ Kontakt24
Zima w Krakowie
Źródło: Kolczasty1/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie) Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima w Mesznej koło Szczyrku (Śląskie)
Źródło: Romuald/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Zima na południu Polski, Ruda Śląska
Źródło: miguellk/ Kontakt24
Pada śnieg, Kraków
Źródło: Artur/ Kontakt24
Opady śniegu, Cieszyn (Śląskie)
Źródło: Janko40/ Kontakt24
Powrót zimy, Chorzów
Źródło: DarekpolskaChorzów/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie) Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Atak zimy, Czechowice-Dziedzice (Śląskie)
Źródło: Krzysztof/ Kontakt24
Autorka/Autor: Damian Dziugieł Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Malgorzata/ Kontakt24