Polska

O włos od upału. Gdzie w niedzielę było najgoręcej

Leszno
Za nami gorąca niedziela. Lokalnie do osiągnięcia upału zabrakło niewiele. Jakie polskie zanotowało prawie 30 stopni Celsjusza? Można to zobaczyć na mapie.

Niedziela 24 maja przyniosła wysokie temperatury w wielu regionach kraju. Oprócz gorąca w części Polski towarzyszyły nam burze.

Gdzie w niedzielę było najgoręcej

Według danych IMGW ze stacji synoptycznych, rozmieszczonych w głównych miastach Polski, największą wartość temperatury w niedzielę odnotowano w wielkopolskim Lesznie - termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazały tam 29,8 stopnia Celsjusza. Niewiele mniej, bo 29,5 odnotowano w Zielonej Górze. Gorąco było też Poznaniu i Słubicach - 29,3 st. C.

W wielu regionach temperatura w niedzielę przekroczyła 25 stopni Celsjusza. Wyjątkiem było Wybrzeże - tam temperatura oscylowała w granicach poniżej 20 stopni. Najchłodniej było w Kołobrzegu - termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazały tam 16,7 st. C.

Temperatura maksymalna w niedzielę 24 maja
Noc z deszczem w części kraju
Noc z deszczem w części kraju

Damian Dziugieł
