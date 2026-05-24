O włos od upału. Gdzie w niedzielę było najgoręcej
Niedziela 24 maja przyniosła wysokie temperatury w wielu regionach kraju. Oprócz gorąca w części Polski towarzyszyły nam burze.
Według danych IMGW ze stacji synoptycznych, rozmieszczonych w głównych miastach Polski, największą wartość temperatury w niedzielę odnotowano w wielkopolskim Lesznie - termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazały tam 29,8 stopnia Celsjusza. Niewiele mniej, bo 29,5 odnotowano w Zielonej Górze. Gorąco było też Poznaniu i Słubicach - 29,3 st. C.
W wielu regionach temperatura w niedzielę przekroczyła 25 stopni Celsjusza. Wyjątkiem było Wybrzeże - tam temperatura oscylowała w granicach poniżej 20 stopni. Najchłodniej było w Kołobrzegu - termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazały tam 16,7 st. C.
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl