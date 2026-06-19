Polska Burze i ulewy w Polsce. Woda zalewała ulice, wiatr łamał drzewa Damian Dziugieł |

Ulewa na trasie S3 między Skwierzyną a Gorzowem Wielkopolskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KW PSP Poznań

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W piątek przez część kraju przechodzą burze, miejscami zjawiska są gwałtowne. Przed groźnymi zjawiskami ostrzega IMGW, wysłany został także alert RCB.

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Groźna pogoda na Pomorzu Zachodnim

W całym województwie zachodniopomorskim odnotowano 107 zdarzeń związanych z groźną pogodą. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła usuwania wiatrołomów i powalonych drzew, konarów, które utrudniały ruch drogowy oraz stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu pyrzyckiego.

Jak przekazał aspirant Bartłomiej Czarnof, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, na jednym z budynków gospodarczych został zerwany dach.

Pogoda w tamtym rejonie już się uspokoiła. Nie było zdarzeń, w których ktoś zostałby poszkodowany.

Uszkodzony dach w powiecie pyrzyckim Źródło zdjęcia: KP PSP w Pyrzycach

Połamane drzewa w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej

Pogoda była też groźna w innych regionach kraju. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała w mediach społecznościowych, że do godziny 19 na terenie Wielkopolski odnotowano blisko 80 zdarzeń związanych z groźną pogodą. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu międzychodzkiego.

"Strażacy zabezpieczają drogi, na których powalone drzewa i gałęzie, a także zalegająca woda opadowa uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się" - napisano.

Wcześniej dyżurny lubuskich strażaków poinformował, że od godziny 17 strażacy otrzymali około 100 zgłoszeń dotyczących zjawisk atmosferycznych. Dotyczą one głównie połamanych gałęzi i małych podtopień.