Polska Burze i ulewy w Polsce. Drzewo przygniotło nastolatka Damian Dziugieł |

Ulewa na trasie S3 między Skwierzyną a Gorzowem Wielkopolskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KW PSP Poznań

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W piątek przez część kraju przechodzą burze, miejscami zjawiska są gwałtowne. Przed groźnymi zjawiskami ostrzega IMGW, wysłany został także alert RCB.

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Burze w Polsce. Osoba ranna w Wielkopolsce

Ponad 200 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem, odnotowali w piątkowy wieczór strażacy w Wielkopolsce. Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP aspirant Martin Halasz przekazał, że według statystyk z godz. 19.45 strażacy otrzymali łącznie 203 zgłoszenia dotyczące powalonych i połamanych drzew czy zalanych ulic i budynków. Najwięcej interwencji odnotowano jak na razie w powiatach na zachodzie regionu: nowotomyskim - 47, kościańskim - 46, międzychodzkim - 43, grodziskim - 23, wolsztyńskim - 18.

Halasz zwrócił uwagę, że front burzowy dotarł do Leszna, gdzie jak dotąd odnotowano 12 interwencji. W związku z nawałnicą organizatorzy przerwali odbywające się na leszczyńskim lotnisku pokazy lotnicze Antidotum i zdecydowali o ewakuowaniu publiczności.

- Także w Lesznie, na ul. Grunwaldzkiej, powalone przez wiatr drzewo przygniotło nastolatka. Jest obecnie opatrywany przez zespół ratownictwa medycznego - wskazał strażak.

Zalania i wiatrołomy

Dodał, że strażacy z powiatu międzychodzkiego, w związku z dużą liczbą zgłoszeń, zostaną wsparci przez ratowników z sąsiedniego powiatu szamotulskiego.

Większość zgłoszeń dotyczy wiatrołomów czy zalanych ulic i budynków. Według informacji Halasza w Nowym Tomyślu woda najprawdopodobniej zaczęła zalewać pomieszczenia tamtejszego szpitala. Woda zalała też ulice wokół szpitala w Międzychodzie.

Drzewo spadło na przyczepę kempingową, w środku był mężczyzna

Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z burzami pojawiającymi się w piątek nad Ziemią Lubuską. Większość dotyczyła usuwania połamanych konarów i powalonych przez wiatr drzew. Nie było osób poważnie rannych - poinformował rzecznik lubuskiej PSP młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak.

- Dzisiaj od godziny 16 do 19.30 w całym regionie przyjęliśmy 202 zgłoszenia związane ze zjawiskami pogodowymi. Do niebezpieczniej sytuacji doszło w Gościmiu w powiecie strzelecko-drezdeneckim, gdzie drzewo upadło na przyczepę kampingową. Był w niej starszy mężczyzna, ale na szczęście skończyło się na zadrapaniach - powiedział rzecznik. Dodał, że w strażackich statystykach dominują wyjazdy do usuwania skutków porywistego wiatru, były też przypadki pompowań związanych z nawalnym deszczem. Najwięcej wyjazdów było dotychczas we wspomnianym powiecie strzelecko-drezdeneckim i powiecie gorzowskim, gdzie zjawiska pogodowe były najgwałtowniejsze.

Dostawca prądu Enea Operator przekazała, że na obszarze dystrybucji Gorzów Wlkp. doszło do 21 awarii, a na obszarze Zielona Góra do 12. Zgodnie z przekazanymi danymi ich usuwanie może potrwać do godzin późnowieczornych i nocnych.

Groźna pogoda na Pomorzu Zachodnim

Niebezpiecznie było też w województwie zachodniopomorskim. W piątek odnotowano tam 107 zdarzeń. Zdecydowana większość interwencji straży pożarnej dotyczyła usuwania wiatrołomów i powalonych drzew, konarów, które utrudniały ruch drogowy oraz stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji dotyczyło powiatu pyrzyckiego.

Jak przekazał aspirant Bartłomiej Czarnof, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, na jednym z budynków gospodarczych został zerwany dach.

Nie było zdarzeń, w których ktoś zostałby poszkodowany.

Uszkodzony dach w powiecie pyrzyckim Źródło zdjęcia: KP PSP w Pyrzycach