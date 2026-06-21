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Burze przechodzą nad Polską. Leje i sypie gradem

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Zalania po burzy w Dobczycach (woj. małopolskie)
Ulewa w Piekarach Śląskich (woj. śląskie)
Źródło wideo: Aleksandra, Sieć Obserwatorów Burz
Źródło zdj. gł.: OSP Dobczyce
W niedzielę w wielu miejscach Polski rozwijają się burze, niosąc silny deszcz i wiatr, a miejscami także grad. W sieci pojawiają się kolejne nagrania, na których widać, jak groźna jest pogoda.

Jak opisuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w masę ciepłego i wilgotnego powietrza zwrotnikowego zalegającego nad Polską wbiła się zatoka niżowa. W rezultacie tworzy się tak zwana linia zbieżności, co prowadzi do wypychania gorącego powietrza w górę i wypiętrzania się chmur burzowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wyładowaniami we wszystkich województwach - w większości kraju mają one pomarańczowy kolor. Poza tym obowiązuje alert RCB.

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Leje i sypie gradem

We wczesnych godzinach popołudniowych niebezpieczna aura nawiedziła województwo śląskie. Komórka burzowa pojawia się między innymi nad Piekarami Śląskimi. Chociaż zanikła równie szybko, jak powstała, to jak widać na poniższym nagraniu udostępnionym przez Sieć Obserwatorów Burz, przyniosła potężną ulewę.

W niedzielę zagrożeniem jest nie tylko intensywny deszcz, lecz także grad. Bryłki lodu, niekiedy o pokaźnych rozmiarach, spadają z nieba w różnych rejonach Polski - zarówno na Pomorzu Zachodnim, jak i Lubelszczyźnie.

Zalania w Małopolsce

Poranna burza nawiedziła też Małopolskie Dobczyce. Woda zalała drogi i piwnie, interweniowała staż pożarna.

Zalania po burzy w Dobczycach (woj. małopolskie)
Zalania po burzy w Dobczycach (woj. małopolskie)
Źródło zdjęcia: OSP Dobczyce

Setki interwencji w sobotę

W wielu rejonach Polski bardzo groźnie było już w sobotę. Strażacy na terenie całego kraju interweniowali prawie 900 razy, głównie na Dolnym Śląsku, ale także na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Woda zalewała budynki i obiekty sportowe, a wiatr powalał drzewa i uszkadzał dachy. Były osoby ranne, a jedna jest uznawana za zaginioną.

Redagował dd

Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
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Tagi:
burzaburzedeszczulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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