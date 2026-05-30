Poważne zniszczenia na Opolszczyźnie. To mogła być trąba powietrzna

Pogoda w sobotę w części kraju była groźna. W województwie opolskim w powiecie strzeleckim uszkodzone zostały dachy domów i budynków gospodarczych. Za zniszczenia może być odpowiedzialna trąba powietrzna.

Sobota była burzowa w części kraju. Zjawiskom towarzyszyły ulewny deszcz i silny, porywisty wiatr.

Skutki groźnej pogody na Opolszczyźnie

Starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, wieczorem w rozmowie z reporterem TVN24 przekazał, że popołudniowa wichura, która rozszalała się nad Balcerzowicami, uszkodziła dachy 11 budynków, w tym pięciu mieszkalnych.

- Na miejscu pracuje pogotowie energetyczne, około 20 zastępów straży i gminne oraz powiatowe centrum zarządzania kryzysowego - uzupełnił wcześniej oficer dyżurny PSP w Strzelcach Opolskich. Zerwane są też linie energetyczne. Wiatr powalił kilka drzew.

Nie ma osób poszkodowanych.

Opolskie. Burze i wichury w sobotę
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich
Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Opolskich

Możliwa trąba powietrzna

Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz w mediach społecznościowych, za zniszczenia w powiecie strzeleckim mogła odpowiadać trąba powietrzna.

"Wstępna analiza wskazuje, że siła zjawiska osiągnęła co najmniej IF2 w międzynarodowej skali Fujity (IF Scale), co odpowiada prędkości wiatru dochodzącej do około 200 kilometrów na godzinę. Obraz radarowy wskazuje na obecność wyraźnej rotacji w miejscu pojawienia się trąby. Zjawisko będzie podlegało dalszej analizie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin" - czytamy na profilu na Facebooku.

Prawdopodobieństwo pojawienia się trąby potwierdził także synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. W tamtym rejonie przeszła potężna superkomórka burzowa, której mogło towarzyszyć dotknięcie ziemi przez lej kondensacyjny.

Ulewy i silny wiatr na Śląsku

Pogoda wyrządziła szkody także na Śląsku. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przekazała wieczorem w mediach społecznościowych o 31 zdarzeniach związanych z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Największa liczba interwencji dotyczy gminy Rudziniec.

Strażacy interweniują głównie w związku z powalonymi drzewami, a także uszkodzonymi dachami budynków mieszkalnych i gospodarczych na ośmiu obiektach (wszystkie odnotowano w gminie Rudziniec).

Nikt nie został ranny.

Alarmy przed burzami

W części kraju obowiązywały alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wygasły o godzinie 20.

Za nami burzowa sobota
Za nami burzowa sobota

Prognoza
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl, Polscy Łowcy Burz
