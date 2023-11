W Bieszczadach mogą schodzić lawiny. Ostrzeżenie dla turystów

W Bieszczadach ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Z godziny na godzinę przybywa śniegu, a w niektórych miejscach leży go już 90 centymetrów.

W Bieszczadach pada śnieg i jest lekki mróz. - Temperatury wahają się w granicach minus dwóch, minus jednego stopnia, wieje lekki południowy wiatr. W dolinach widoczność ograniczona jest do 500 metrów, natomiast w wyższych partiach gór do kilkudziesięciu metrów - poinformował we wtorek rano Jakub Dąbrowski, dyżurny bieszczadzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.