Wywożą śnieg z Zakopanego

Monika Jaźwiec opowiada o akcji odśnieżania ulic Źródło: TVN24

Śnieżyce, jakie nawiedziły Polskę w ostatnich dniach, pozostawiły po sobie grubą warstwę śniegu. W wielu miejscach było go tak dużo, że z chodników ponownie trafiał na jezdnię. W tej sytuacji władze miasta podjęły decyzję o przeprowadzeniu akcji wywożenia śniegu, która rozpoczęła się we wtorek wieczorem i będzie trwała przez kilka kolejnych nocy.

- Wreszcie warunki pogodowe się ustabilizowały i chwilowo przestało padać. Zabieramy się za wywóz śniegu z ulic miasta - powiedziała w rozmowie z TVN24 Monika Jaźwiec, prezeska miejskiej spółki Tesko.

"Tak długo, jak będzie to potrzebne"

Służby rozpoczęły zagarnianie śniegu od najbardziej zaśnieżonych ulic.

- Będziemy wywozić tak długo, jak to będzie potrzebne. Robimy to w uzgodnieniu z urzędem miasta - dodała Jaźwiec.

Według zapowiedzi władz miasta zaplanowany jest wywóz kilkuset ciężarówek załadowanych śniegiem. Zebrany z ulic śnieg trafi na specjalnie wyznaczone place składowe, ponieważ jest już zanieczyszczony solą i żwirem używanymi do zimowego utrzymania dróg.

- Mamy wyznaczone dwa miejsca na terenie miasta Zakopane. Obydwa są przystosowane do tego, by ten śnieg tam zmagazynować. Po całej akcji będziemy mierzyć, ile tego śniegu udało się zgromadzić. Rekordem, jak do tej pory, jest prawie 35 tysięcy metrów sześciennych śniegu - przekazała.

Autorka/Autor: anw Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: TVN24