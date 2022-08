Podtopione małopolskie gminy, w powiecie olsztyńskim uszkodzony został most

Weekend przyniósł gwałtowną aurę w wielu regionach Polski. W niedzielę doszło do podtopień w gminach Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki w Małopolsce. W miejscowości Barczewko w województwie warmińsko-mazurskim ulewy uszkodziły most.

W niedzielę doszło do podtopień na terenie Małopolski. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 100 razy w całym województwie, z czego 70 zgłoszeń było w samym powiecie krakowskim. Największe szkody - takie jak zalane drogi i posesje - odnotowano na północ od Krakowa - w gminach Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.

- Nas co roku zalewa, w tamtym roku trzy razy, w tym roku pierwszy raz, zobaczymy, co będzie - powiedział mieszkaniec Zielonki.

Uszkodzony most w woj. warmińsko-mazurskim

Intensywna ulewa, która w niedzielę wieczorem przeszła nad powiatem olsztyńskim, uszkodziła most w miejscowości Barczewko w woj. warmińsko-mazurskim. Most został zamknięty, wyznaczono objazdy. Na zdjęciach zamieszczonych przez strażaków ochotników z tej miejscowości widać, że most wisi w powietrzu, pod asfaltem jest wypłukana ogromna dziura, a kamienie umacniające skarpę zostały wymyte.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie poinformował, że w nocy został wezwany na miejsce zarządca drogi, który podjął decyzję o jej natychmiastowym zamknięciu. Gmina Dywity poinformowała w nocy, że objazdy wyznaczono przez miejscowości: Gady, Tuławki, Szynowo, Maruny i Dąbrówkę Małą lub przez trasę Olsztyn-Nikielkowo. Most w Barczewku to nowy obiekt, oddano go kierowcom do użytku w ubiegłym roku.