Rzeki wylewają. Ponad 900 interwencji w całym kraju

W związku z silnym wiatrem i podtopieniami strażacy w całym kraju od wtorku interweniowali ponad 900 razy - przekazał w środę rzecznik KG PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Roztopy spowodowane obfitymi opadami deszczu i wysoką temperaturą doprowadziły do wzrostu poziomu wód w wielu rzekach.

Państwowa Straż Pożarna podała, że we wtorek strażacy odnotowali 812 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz z podtopieniami budynków. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach: pomorskim - 245, śląskim - 124, mazowieckim - 66 oraz warmińsko-mazurskim - 60.

- Zdecydowana większość interwencji dotyczyła zalewanych dróg, piwnic czy posesji, tylko kilka dotyczyło zdarzeń związanych z silnym wiatrem - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. kpt. Jakub Friedenberger. Do przerwania wału doszło w miejscowości Duninowo, w Starkowie został zalany przepust.

Do kolejnych interwencji strażacy wyjeżdżali także po północy. W środę do godziny 6 strażacy odebrali 105 zgłoszeń w związku z pogodą. Najwięcej w województwach: warmińsko-mazurskim - 24, mazowieckim - 18 i małopolskim - 12.

Zalane posesje, pogotowie przeciwpowodziowe

Od kilku dni w różnych częściach kraju po roztopach wylewają rzeki, doprowadzając do podtopień. We wtorek w miejscowości Mstów na Śląsku rzeka Warta zalała wiele posesji. Mieszkańcy muszą zabezpieczać się workami z paskiem. Strażacy opanowali sytuację, jednak szykują się do jeszcze większego podniesienia się stanu wody w rzece.