"Od 10 lat nie było takiego wezbrania". Sztab kryzysowy w Piątnicy

Rośnie stan Narwi. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Lisno w województwie podlaskim, gdzie strażacy musieli postawić wał, ponieważ woda zbliżyła się do drogi. W związku z pogarszającą się sytuacją w Piątnicy zwołano sztab kryzysowy.

Narew w sobotę przekracza stan ostrzegawczy na dwóch stacjach wodowskazowych. W miejscowości Wizna jej poziom wynosi 459 centymetrów, a więc do stanu alarmowego brakuje 11 cm. Na stacji Piątnica-Łomża to 423 cm, przy 37 cm brakujących do osiągnięcia stanu alarmowego - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.